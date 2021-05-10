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盘点2021年母亲节感恩妈妈的八大女星，谁最让人感动？

(2021-05-10 15:21:23)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

母亲节的到来使得很多网友在社交平台上晒出母亲的照片，由此来感恩母亲。而明星们也不例外。不少明星在母亲节这天晒出自己妈妈的照片，感谢自己的母亲。下面我们就来盘点2021年母亲节感恩妈妈的八大女星，看看谁最让人感动？

盘点2021年母亲节感恩妈妈的八大女星，谁最让人感动？

1、刘芸

演员刘芸在母亲节这天晒出与母亲的合照，已经年过六十的刘芸母亲看起来非常年轻，没想到这条微博遭到了网友们的辱骂，而刘芸也不甘示弱直接怼了回去，用力维护自己的母亲。

盘点2021年母亲节感恩妈妈的八大女星，谁最让人感动？

2、马丽

马丽发微博晒妈妈给自己儿子做的辅食，还有和妈妈的美照，母女两人太像了，看起来艺术感十足。在近日的采访中，马丽表示母亲为自己付出很多，更落泪表白希望下辈子母亲做自己的女儿，自己要好好疼爱，母女感情令人动容。

盘点2021年母亲节感恩妈妈的八大女星，谁最让人感动？

3、张小斐

张小斐在母亲节这一天不仅晒出了与妈妈的合照，还晒出了小时候的照片。在娱乐圈奋斗多年的张小斐在今年终于大红大紫，张妈妈应该也是很开心的。

盘点2021年母亲节感恩妈妈的八大女星，谁最让人感动？

4、蒋欣

蒋欣在母亲节这一天晒出了自己小时候与母亲的照片。蒋欣的母亲年轻时也是美人一个，成功的将自己的高颜值遗传给了蒋欣。

盘点2021年母亲节感恩妈妈的八大女星，谁最让人感动？

5、孙怡

在母亲节这天，孙怡晒出了与母亲一起拍摄的写真，二人同款发型，同款衣服。孙怡的母亲看起来很年轻，也很漂亮，与女儿站在一起，好似一对姐妹花。

盘点2021年母亲节感恩妈妈的八大女星，谁最让人感动？

6、吴昕

同样是在母亲节这天晒出写真的还有吴昕，两人身穿同款服装，非常有时尚感。这组写真还成为某杂志的封面，这也是吴昕送给妈妈的一份节日礼物。

盘点2021年母亲节感恩妈妈的八大女星，谁最让人感动？

7、宋妍霏

人人都说女儿随爸爸，但是宋妍霏在母亲节当天晒出的与妈妈的合影来看，母亲对于女儿的颜值影响也是很大的。宋妍霏与妈妈长得真的好像。

盘点2021年母亲节感恩妈妈的八大女星，谁最让人感动？

8、张馨予

张馨予在母亲节当天晒出妈妈在花园中喝茶的照片。被花草环绕的张妈妈怡然自得的喝茶，非常优雅，享受着属于自己的幸福时光。

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