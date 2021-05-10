减肥应该是娱乐圈明星们一个不能忽略的话题，毕竟大部分的明星都很注重身材管理。2021年娱乐圈不少明星都瘦身成功了，有的由胖变瘦，颜值瞬间提高，而有的则是为戏而瘦身，变得更瘦了，让人心疼。下面我们就来盘点2021年瘦身成功的八大明星，看看谁最让人羡慕？

1、黄晓明

黄晓明为了拍戏在一个月内减掉了二十多斤，原本就不是很胖的他瞬间瘦了很多。但是减肥过快也让他的身体出现了很多问题，所以他呼吁大家一定要健康减肥。

2、尹正

尹正算是男演员中微胖的代表人物，2021年他也加入了减肥大军，瘦下来的尹正颜值明显提高了。看来减肥对于提高男演员颜值也是很管用的。

3、高晓松

同样是因为减肥而颜值提高的还有高晓松。一向自诩为矮大紧的高晓松今年可是瘦了不少，连双下巴都没有了，看来矮大紧的称号以后要改改了。

4、蒋欣

蒋欣也是女明星微胖界的代表，总被人诟病上镜后身材太过强壮。而今年蒋欣终于下决心减肥了，从蒋欣晒出的照片来看，蒋欣的减肥成果还是很不错的，的确是清瘦了不少。

5、张若昀

张若昀本身就是很清瘦的男演员，而为了新剧角色张若昀还是拼命的减肥，如今的他真的是非常瘦了，也让粉丝们心疼。

6、张震

同样是为了角色而减肥的还有张震，据说他是为了出演一个癌症患者而减肥的，减肥之后的他可以说是瘦骨嶙峋，真的很有敬业精神。

7、王俊凯

王俊凯小小年纪但是敬业精神一点不输老戏骨，本来就很瘦的他为了新戏角色拼命的减肥，看着瘦弱的他真是让人心疼。

8、刘恺威

2021年的刘恺威开始演话剧了，露面不多的他再次被拍到时竟然觉得清瘦了很多，不知道是不是为了演话剧而刻意减肥了，减肥后的他看上去年轻了很多。