娱乐圈女明星的婚姻一直是吃瓜群众们关注的焦点，而娱乐圈也不乏离过婚的女明星。不少女明星在离婚之后日子过得依旧不错，但是她们的前夫可就没那么幸运了。不少女明星的前夫在离婚之后过得都挺落魄的，看看都有谁？

1、阿娇前夫赖弘国

阿娇与前夫赖弘国的婚姻早已经结束了，最近有消息爆，赖弘国在离婚之后得了抑郁症，暴瘦了9公斤。看来这段失败的婚姻受伤的不仅是阿娇一个人。

2、黄奕前夫黄毅清

当年黄奕与前夫黄毅清的离婚大战闹得沸沸扬扬，离婚之后也一直不消停。没想到黄毅清因为涉毒进了监狱，而黄奕在继续在娱乐圈工作。

3、王菲前夫李亚鹏

前一段时间网上爆出王菲的前夫李亚鹏欠债不还的消息。在与王菲离婚之后，李亚鹏屡屡被爆出各种负面消息，即便是有人出面澄清，似乎也掩饰不住他的落魄。

4、张雨绮前夫王全安

张雨绮的第一任老公是导演王全安，因为嫖娼被娱乐圈封杀。后来二人离婚，张雨绮依旧在娱乐圈混的风生水起，而王全安却再也无法拍戏了，只能淡出娱乐圈。

5、董璇前夫高云翔

同样因为犯错而被娱乐圈封杀的还有董璇的老公高云翔。二人当初患难与共，如今两人离婚，董璇坚强的生活，依旧打拼自己的事业，而红极一时的高云翔却被娱乐圈封杀了。

6、何洁前夫赫子铭

何洁在与赫子铭离婚之后，一边带娃一边工作，居住在千万豪宅中。而赫子铭却接连被拍到独自一人落魄的画面。可见他与何洁离婚之后的日子也不好过。

7、马伊琍前夫文章

马伊琍当年原谅了丈夫文章的出轨，但几年后二人还是离婚了。马伊琍在圈内越来越红，而文章却因为出轨被封杀好久，几次努力的想站起来效果都不理想。网友们还是不能原谅他当时犯过的错误。

8、车晓前夫李兆会

车晓当年嫁给山西富商李兆会的消息可是震惊了娱乐圈，没想到几年后二人离婚。在两人离婚之后便传出李兆会破产，欠账成为老赖的消息，而车晓因为离婚及时全身而退。