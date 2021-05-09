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盘点恋爱多年却嫁不出去的八大女星，谁最让人心疼？

(2021-05-09 09:47:44)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈中有很多女明星，有颜值、有身材、事业发展的也很好，在她们恋爱多年之后却一直没能与连带对象走进婚姻的殿堂，说起来还真是有些可惜。下面我们就来盘点恋爱多年却嫁不出去的八大女星，谁最让人心疼？

盘点恋爱多年却嫁不出去的八大女星，谁最让人心疼？

1、沈梦辰

沈梦辰与杜海涛在恋爱已经有八年多的时间了，二人没少在公开场合秀恩爱。但不知为何二人就是一直不结婚，看的网友们都急了，催促杜海涛赶紧向沈梦辰求婚。

盘点恋爱多年却嫁不出去的八大女星，谁最让人心疼？

2、徐静蕾

圈中才女徐静蕾与男友黄立行相恋多年也是一直没有结婚。徐静蕾是一个非常追求自由的女性，她曾经表示过自己不结婚是不想被婚姻束缚住，与爱人保持恋爱关系也挺好的。

盘点恋爱多年却嫁不出去的八大女星，谁最让人心疼？

3、王菲

王菲在结束了两段婚姻之后，还是大胆的与谢霆锋走到了一起，二人多年前便是恋人，分手后各自组建家庭。恢复单身之后又走到了一起，只是很多年过去了，二人还是没有结婚。

盘点恋爱多年却嫁不出去的八大女星，谁最让人心疼？

4、吴君如

吴君如与陈可辛可是相恋了二十多年，女儿都已经十几岁了，但其实二人一直没有结婚。他们对于婚姻的态度还是很开放的，即便是有了孩子也不会刻意去强求婚姻。

盘点恋爱多年却嫁不出去的八大女星，谁最让人心疼？

5、吴佩慈

同样是生完孩子没能结婚的还有吴佩慈，与纪晓波相恋多年，还给他生下了四个孩子，但是却依旧没能嫁入豪门。

盘点恋爱多年却嫁不出去的八大女星，谁最让人心疼？

6、谭维维

谭维维在2015年时便公开了自己的恋情，但如今已经过去六年了，谭维维还是没有与男友结婚的消息，难怪粉丝们会特别的着急。

盘点恋爱多年却嫁不出去的八大女星，谁最让人心疼？

7、萧亚轩

萧亚轩可是圈内的鲜肉收割机，这些年身边的鲜肉男友换了不少，各个有颜值有身材，让人看着羡慕。但可惜这些鲜肉男友没有一个人能将萧亚轩娶回家。

盘点恋爱多年却嫁不出去的八大女星，谁最让人心疼？

8、李冰冰

李冰冰与小男友的恋情公开好几年后分手，已经四十多岁的李冰冰一直没有结婚。不过这种只恋爱不结婚的状态，李冰冰还是很享受的。

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