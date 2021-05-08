上海电视台是颇有影响力的地方台，董卿就曾在上海卫视工作。上海台也出了多位人气主播，比如曹可凡、陈辰等。但近日，上海东方卫视的6位主持人却集体翻车了，起因在于他们参加了一位富商的寿宴。

程雷、陈蓉、朱桢、房海燕、倪琳和戴刘菲在4月18日晚参加了上海前首富周正毅的寿宴。周正毅出狱还不满一年，他高调办了生日会庆祝自己60岁生日。周正毅曾两度入狱，他可是一位有劣迹史的富豪。

周正毅还和女星杨恭如传过绯闻。程雷和陈蓉等人为周正毅祝寿的事情也上了热搜，他们在寿宴上的发言也被曝光。陈蓉竟说东方卫视的主持人都倾巢出动了，卫视春晚也不过是这样的阵容。倪琳和戴刘菲则表示跟周公子一见如故。

朱桢在寿宴上说他称周正毅为大哥。程雷则说认识周正毅说明他混得上档次了。很多网友吐槽说程雷等人这些谄媚的言论大写的谄媚啊！感觉他们都以认识周正毅为荣，在跟他套近乎。大多数网友对于程雷等人参加周正毅寿宴的行为是不太认可的。

一些网友吐槽程雷等人是欠钱吗?怎么会去参加这样的活动？还说出了这么谄媚的话？上海台的主持人可是公众人物，程雷等人作为知名媒体人，这样公开为劣迹富豪站台，他们的底线和素质何在？

这场寿宴也影响了程雷等6位主持人的主持生涯。网上流出了有关部门对程雷等人的处理结果。房海燕被上海东方卫视解约，她丢了工作。而程雷、朱桢、倪琳保留事业编制，1年内领最低工资。陈蓉被解除领导职务。

程雷、朱桢等人1年内不能在其它地方台出镜。尽管程雷等人表示参加寿宴没有拿费用，也没有为微商站台，但是他们也会自己的不当行为付出了代价。5人被吊销了主持人证，1人被开除。一些网友觉得这样的处罚是合理的，毕竟他们代表的不仅仅是个人，应该注意言行举止，发挥正能量。