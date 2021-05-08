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盘点年过50岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

(2021-05-08 13:21:18)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

没有该结婚的年龄，只有该结婚的感情。娱乐圈中有些女星坚持自己的爱情观，宁愿高贵的单身，也不愿将就结婚。结不结婚是个人自由，虽然一些粉丝很希望偶像结婚，但是还是应该多关注他们的事业，给他们一些私人空间。下面我们来盘点一下娱乐圈年过50岁还是单身的八大女星，你觉得谁最让人惋惜？

盘点年过50岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

1、许晴

许晴和王志文谈过恋爱，她和李亚鹏等男星组过cp。许晴单身多年了，如今52岁的她还未婚。不过许晴的颜值和身材都很耐打，她看上去不像是年过五十的女人。许晴曾表示她不会将就结婚。

盘点年过50岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

2、宣萱

宣萱和古天乐的关系挺好的，他们还传过绯闻。近几年宣萱演了《听雪楼》、《长相守》等影视剧，戏外年过50岁的宣萱还单身未婚。宣萱单身多年了，她说自己已经过了执着追求感情的阶段，不着急结婚。

盘点年过50岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

3、俞飞鸿

气质女神俞飞鸿也已经年过50了，俞飞鸿和杨玏在电视剧中演过年下恋。俞飞鸿是活得很通透的女子，她表示不会为了摆脱单身而结婚。俞飞鸿还曾说结不结婚是她的个人自由，不会将就结婚的。

盘点年过50岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

4、萧蔷

萧蔷曾被称为台湾第一美女，她和焦恩俊合演过《小李飞刀》。昔日的大美人萧蔷如今也已经52岁了，她还未婚。萧蔷曾表示她很早就想结婚了，只是还没有遇到对的人。萧蔷虽然年过半百，但身材保持得挺好的。

盘点年过50岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

5、陶红

陶红在《山海情》、《傻春》等影视剧中都有不错的表现，她获得过金鸡奖最佳女主角奖等奖项。陶红将近52岁了，她也还没结婚。陶红曾自嘲说自己是女汉子，没人追。

盘点年过50岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

6、张敏

张敏在电影《倚天屠龙记之魔教教主》中演过赵敏，她曾是万千男人的梦中情人。张敏和赵薇的前任汪雨谈过恋爱。但如今53岁的张敏却是孑然一身。如今的张敏生活低调。

盘点年过50岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

7、王祖贤

王祖贤也是红极一时的女星，她和张曼玉合演过电影《青蛇》。王祖贤和富商林建岳谈过恋爱，还和男星齐秦谈过恋爱。如今54岁的王祖贤单身未婚，她常年在国外生活。王祖贤已经淡出荧屏很多年了。

盘点年过50岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

8、陈法蓉

陈法蓉和女星蔡少芬是闺蜜，蔡少芬已经是三个孩子的妈了，而陈法蓉却还是单身。陈法蓉曾在港姐选美中获得冠军，如今54岁的她依然优雅美丽。陈法蓉曾表示宁愿单身也不会将就。

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