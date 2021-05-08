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又一位《青你》练习生塌房！被女友曝光控制欲强，与别的女生暧昧

(2021-05-08 11:12:03)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

继前几天的“倒奶事件“之后，《青你》这个节目又再次被推到风尖浪头上。原来是5月8日的时候，《创造101》选手赵尧珂晒出与《青春有你1》选手邓超元的聊天记录，曝光两人之间的恋情，除此之外还控诉邓超元在恋爱期间控制欲很强，不仅干涉自己穿衣自由、上表演课、和异性接触等，还骗自己没怎么谈过恋爱且“厌女”，但实际上在每部戏的剧组都有暧昧的女生，还曾在KTV和自己认识的女生 加了微信 。

又一位《青你》练习生塌房！被女友曝光控制欲强，与别的女生暧昧

这样的消息一出来，迅速吸引了一大波网友的关注，两人之前还曾在一起玩《密室大逃脱》，没想到居然传出了恋情。虽然邓超元并不火，但还是上了热搜，很多网友也因此批判邓超元的行为，认为赵尧珂应该和他分开，并专心搞事业。

又一位《青你》练习生塌房！被女友曝光控制欲强，与别的女生暧昧

说到这两位，想必大多数网友都很熟悉赵尧珂，她虽然是选秀出身的，但是并没有成团，之后进入了娱乐圈，并出演过《国民老公》、《镜双城》等，影视资源可以说相当不错。而且还有网友曝光她家境很不错，但是为人却十分低调。

又一位《青你》练习生塌房！被女友曝光控制欲强，与别的女生暧昧

而邓超元则相反，他在参加《青你1》的时候，虽然因为颜值和舞台表现摘得了第一，但是之后在决赛夜公布排名，他居第十三位，遗憾错过成团机会。就在观众以及粉丝都为他感觉到可惜的时候，他却被曝光和女生在深夜外出看电影，并且在粉丝喊他名字的时候丢下女生一个人走了。之后他自己又发声明说这名女生是工作人员，只是因为电影抢不到票才一起拼票，然而这样的解释网友并不买账。

又一位《青你》练习生塌房！被女友曝光控制欲强，与别的女生暧昧

而“电影院事件”过去几年，他才开始做演员，接了几部网剧，但是并没有激起什么水花。粉丝们对他还是友好的，希望他可以专心搞事业，没想到现在又再次经历“塌房”。

又一位《青你》练习生塌房！被女友曝光控制欲强，与别的女生暧昧

其实对于邓超元，也是很多粉丝朋友对他抱有希望，希望他可以专心专注事业，而他在有了一次“教训”之后还再次出现这种行为，这不得不说让观众粉丝很失望。目前他还没有对此事做出回应，吃瓜群众可以看看他接下来会怎么回应。

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