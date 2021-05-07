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又一位85岁老艺术家去世！上春晚演《吃鸡》成经典，曾帮赵本山改小品

(2021-05-07 16:47:27)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，娱乐圈再传噩耗，又一位老艺术家病逝了，他就是王景愚。王景愚是知名的哑剧表演艺术家，他毕业于中央戏剧学院，是国家一级演员。王景愚在5月3日病逝，享年85岁。

又一位85岁老艺术家去世！上春晚演《吃鸡》成经典，曾帮赵本山改小品

很多人都爱看央视春晚，近些年央视春晚可以说是流量明星云集。第一届央视春晚是在1983年办的，王景愚是第一届央视春晚的主持人，他还上台表演了哑剧小品《吃鸡》。刘晓庆、马季、姜昆也是第一届央视春晚的主持人。

又一位85岁老艺术家去世！上春晚演《吃鸡》成经典，曾帮赵本山改小品

得知王景愚离世，姜昆发声悼念他，他说王景愚和他的恩师马季的情谊和合作的情景，历历在目，铭刻在心，永远悼念王景愚先生。王景愚一直都很低调，他生前曾立下遗嘱，要求不办追悼会或是告别仪式，把他的骨灰撒入渤海。

又一位85岁老艺术家去世！上春晚演《吃鸡》成经典，曾帮赵本山改小品

王景愚去年曾上过《你看谁来了》这档节目，当时的他虽然很消瘦，但是精神矍铄。王景愚离世，很多网友都感到痛心。王景愚和知名小品演员赵本山也是有渊源的，他曾被视为赵本山的恩人。

又一位85岁老艺术家去世！上春晚演《吃鸡》成经典，曾帮赵本山改小品

赵本山第一次上央视春晚表演小品是1990年，那年他表演了小品《相亲》，和他搭档的是黄小娟。这个小品还曾获得戏剧类第一名。当年的央视春晚负责人曾在受访时透露说《相亲》这个小品在前期审查的时候，两次不过，后来还是王景愚帮忙修改，这才得以过审。赵本山曾是央视春晚的常客，但谁又知道他初上春晚节目差点被毙的曲折呢？

又一位85岁老艺术家去世！上春晚演《吃鸡》成经典，曾帮赵本山改小品

王景愚是德艺双馨的表演艺术家，他也乐于帮助后辈。王景愚离世，他的离开是演艺界的损失。谢谢王景愚给我们带来的欢乐，希望老先生一路走好！

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