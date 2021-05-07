一些港台明星曾自曝说在内地挣钱比较容易，片酬或是通告费比较高。港台市场有限，而内地市场比较广阔。如今很多港台艺人都把工作重点转移到了内地，一些艺人还在内地长期生活。下面我们来盘点一下在内地买房定居的八大港台明星，看看谁过得最惬意？

1、张柏芝

《浪姐2》给张柏芝带去了更多关注度，张柏芝似乎是把工作重点转移到了内地。近日，张柏芝给儿子在上海择校的事情上了热搜，张柏芝想让两个儿子到上海上学。张柏芝自曝说她在上海和北京都买有房子。

2、陈乔恩

近几年陈乔恩多是在内地拍戏，上节目，她还通过上芒果台的综艺节目找到了爱情。陈乔恩曾在节目上自曝说她早就在北京买房了，她已经适应了北京的生活，把北京当成第二个家。

3、张庭

张庭和陶虹是好闺蜜。张庭跟她老公的微商生意可以说是相当红火。张庭买17亿在上海买楼的事情曾引发热议，当时张庭还曾表示要送一层楼给陶虹当办公室。张庭一家都在上海生活。张庭的公司还是当地的纳税大户呢。

4、陈小春

陈小春夫妇在内地的知名度挺高的，他们的事业在内地还是挺红火的。陈小春夫妇让儿子到内地上学，陈小春夫妇还让儿子认真学习中文。网上有报道称陈小春已经在上海买房了。

5、钟镇涛

钟镇涛曾和陈小春、曾志伟一起到内地看房，钟镇涛和陈小春的关系挺好的。钟镇涛二婚娶了小他20岁的美女范姜。钟镇涛曾负债7个亿，但范姜对他不离不弃。如今钟镇涛一家生活幸福，钟镇涛在上海买有房。

6、黎耀祥

TVB视帝黎耀祥这个五一假期带着老婆去了趟西安，他还首次乘坐了高铁。黎耀祥可是老戏骨了，他演过《大太监》等电视剧。黎耀祥在广东中山买了房，他这套房子的装修给人感觉挺简约的。

7、郭少芸

TVB女演员郭少芸演过《锦绣良缘》、《寒战》等影视剧。郭少芸在顺德买了房，她曾在社交平台晒照说要做个顺德人，看来她也是在顺德定居了。郭少芸在内地生活也顺带收获了不少工作机会。

8、麦家琪

麦家琪演过《纵横天下》等影视剧，她在2006年嫁给了律师王国豪。麦家琪已经落户广东，在广东买了房买了车。麦家琪已经45岁了，但她的状态还是不错的，堪称是冻龄女神了。