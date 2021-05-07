要说近日讨论度最火爆的综艺节目，大概就是《青你3》了吧，而这一档选秀节目被紧急叫停，这其中的原因就和粉丝为爱豆打榜的关系很大。其实粉丝为爱豆打榜本无可厚非，但是却有一些粉丝通过不理智的方式来实现，也就引发起了网友的热议。

原来按照节目规则，粉丝要想投票必须通过购买节目赞助商的奶制品，打开瓶盖儿扫描瓶盖上的二维码才能为自己的爱豆投票。而粉丝为了让爱豆出道，斥巨资购买赞助商的奶制品，夸张到一天购买27万瓶，并且只要瓶盖不要牛奶，为了加快进度，甚至雇佣一些中年大妈大爷围在河沟旁边儿处理这些奶制品，瓶盖留下，牛奶通通倒掉，这不得不说也太浪费了吧！

这样的倒奶视频被网友曝光后，节目组也没有采取措施来制止这种行为，因此5月4日广电紧急叫停了《青春有你3》的后续录制。而爱奇艺也在5月6日的时候发布了道歉说明，称要整改这个节目并关闭《青你3》的所有助力通道。

5月7日，活动赞助方蒙牛真果粒对“倒奶”一事在微博公开致歉称，完全支持并积极配合爱奇艺及节目组的整改措施，确保妥善处理。对于由此产生的不良社会影响，深表歉意，并将深刻反思，积极整改，切实履行社会责任，避免此类事件再次发生。

而该节目被叫停之后，人气选手余景天紧接着就以自己个人身体原因而官宣退赛了，还发了一条退赛声明，是为了对之前余景天父母黑料的事情以及自己“双国籍”的事情一个交代。

虽然如此，粉丝们还是觉得自己的行为并没有不妥的地方，有些粉丝觉得花钱购买乳制品为偶像投票是自己的事情，而自己花钱买的东西，想怎么处理都可以。

然而网友却有不同的看法，有些网友觉得这样的节目应该关停，不然会误导青少年的三观。也有些网友觉得参加节目的爱豆不男不女，这样就算出道了也不能演出正能量的作品。更有些网友觉得节目组对练习生的家庭和个人品行调查不深入不仔细，导致问题练习生层出不穷。

其实作为综艺节目，虽然是有着娱乐的效果，但是也应该考虑到受众，并为年轻人树立一个正确的三观。虽然追星是个人行为，但是为了追星不顾底线，这样的行为对年轻人是一种错误的引导，官媒点名批评就是最好的说明。