这边创造营2021完美收官，INTO1成团。那边男团R1SE进入解散倒计时。R1SE举办了告别演唱会，R1SE还录了团综《我们，破晓之前》。R1SE中人气最高的队员当属周震南了，他还在《创造营2021》中担任导师。

近日，周震南又上热搜了。周震南在团综《我们，破晓之前》中说团综代表着离开，团综的开始就是倒数了。看得出来，周震南对R1SE是有感情的，作为R1SE的队长，周震南的业务能力还是很出众的。

R1SE解散在即，很多网友表示祝周震南毕业快乐，同时也期待他的solo。不过众所周知，近两年R1SE可以说是塌房不断，团员几次上热搜都跟塌房有关。上个月任豪的核废水言论都还上过热搜。周震南也没能幸免，他的爸爸被曝是老赖，一些网友称他是老赖之子。

这次周震南再上热搜，一些网友都表示担心这是不好的示范。权威媒体都针对倒奶视频发声了，追星应该理智，应该有底线。周震南是公众人物，但他的爸爸被曝拖欠12亿元巨款。去年周震南的父亲曾表示会在今年年底前还清债务。

周震南奢侈生活的背后是很多业主的住房问题得不到解决，拿不到房产证。周震南方面曾回应说对父亲的事情不知情，但不会逃避，会和父母一起度过难关。父亲是老赖的事情对周震南的形象还是产生了一定影响的。

郑爽日薪208万的事曾引发热议，很多网友感叹明星挣钱容易。娱乐圈中替家人还债的明星不在少数，比如蔡少芬、吴奇隆等等。很多网友都表示希望看到周震南的父亲早日把钱还了，这样周震南也可以撕掉“赖二代”的标签。