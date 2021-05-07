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盘点年过40岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

(2021-05-07 08:35:06)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈很多女星也有年龄焦虑，一些女演员吐槽过了30岁没戏可拍，一些女星则自曝被家人催婚。但是有些女星似乎活得比较豁达，活得比较通透，她们不妥协，不将就，坚持做自己。下面我们来盘点一下年过40岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

盘点年过40岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

1、宋佳

《小舍得》的热播给宋佳带去了更多关注度。宋佳将近41岁了，戏外她还没有结婚，但她却在《小舍得》中演两个孩子的妈妈。很多观众觉得宋佳在这部剧中突破了自我。宋佳人美演技好，戏外她能早日找到属于自己的幸福。

盘点年过40岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

2、秦岚

秦岚在《理智派生活》中和王鹤棣组cp，而戏外秦岚已经单身很长时间了。41岁的秦岚美丽依旧，她还未结婚，而她的两位前任黄晓明和陆川却都已经当爸了。秦岚曾表示她不会为了结婚而结婚。

盘点年过40岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

3、佘诗曼

佘诗曼的颜值挺耐打的，她是陈浩民的前任。佘诗曼也是颜值与演技并存的女星，戏外她将近46岁了。近几年佘诗曼并没有公开承认的恋情，她似乎是把重心放在了事业上。佘诗曼说结婚不是必选项，不会将就结婚。

盘点年过40岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

4、杨恭如

曾经的亚洲小姐杨恭如如今已经47岁了。近几年杨恭如演过《东宫》、《狄仁杰之飞头罗刹》等影视剧。很多网友都好奇杨恭如怎么还不结婚？但杨恭如却表示她并不着急结婚，她挺享受当下的生活的。

盘点年过40岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

5、薛佳凝

胡歌有两位比较知名的前任，一位是江疏影，另一位则是薛佳凝。当年薛佳凝曾在胡歌遭遇车祸的时候，推掉工作来陪他。胡歌翻红，薛佳凝却没有蹭他热度。很多网友都称赞薛佳凝是一位好前任。如今42岁的薛佳凝也是单身。

盘点年过40岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

6、颜丹晨

颜丹晨是赵薇的同班同学，她也是毕业于北京电影学院。颜丹晨的颜值很高，遗憾的是她总是戏红人不红。颜丹晨已经43岁了，但她却还没嫁人。据报道，颜丹晨是单身呢。不过她的生活却过得挺精彩的。

盘点年过40岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

7、倪虹洁

还记得《武林外传》中的祝无双吗？戏外祝无双的扮演者倪虹洁已经42岁了。近几年倪虹洁开始在影视剧中演妈妈这样的角色了，但戏外她其实还没结婚呢。倪虹洁曾表示她期待爱情，但是她却已经单身多年了。

盘点年过40岁还是单身的八大女星，谁最让人惋惜？

8、傅晶

傅晶是很有女人味的美女，她和章子怡是大学同学。近两年傅晶凭借《猎狐》、《如果岁月可回头》等剧受到了更多关注。戏外43岁的傅晶被曝还单身未婚。傅晶人美演技也不错，可惜一直没爆红。

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