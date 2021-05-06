娱乐圈中一些女演员曾被嘲是捧不红的美女。被网友吐槽不红，该怎么应对呢？赵奕欢是这样做的。网友吐槽赵奕欢青春期后没有代表作，不红靠晒美图刷存在感，晒晒太阳不香吗？赵奕欢回怼这位热心网友说：红不红不需要你提醒，我晒图能让你看到，你晒太阳姐可看不到。

很多网友称赞说赵奕欢的回怼太刚了。相较于很多处心积虑想红的人，赵奕欢给人感觉很低调，很踏实。赵奕欢大学时期开始兼职赚生活费，帮家里减轻负担。后来她被星途挖掘开始拍广告。青春期电影的确是给赵奕欢带去了更多关注度。

长相甜美，身材火辣的赵奕欢曾被称为宅男女神。赵奕欢真的是过气女星吗？应该不能这样定义她吧！近些年赵奕欢作品是有的，她参演了《夜空中最闪亮的星》、《南方有乔木》等影视剧，只是她没有比较出彩的作品。

或许是一些网友对赵奕欢期许较高吧，所以感觉她后续发展没有跟上。也有网友觉得赵奕欢可能没找准定位。不过近段时间以来，赵奕欢凭借在任嘉伦主演的《乌鸦小姐与蜥蜴先生》中演女二号而受到了更多关注。

赵奕欢认真演戏，没什么负面绯闻，感觉这样的她还是很讨人喜欢的。戏外33岁的赵奕欢还有一份甜美的爱情，她在去年认爱李伯恩。李伯恩比赵奕欢大6岁。李伯恩是一位富二代，他和歌手徐佳莹交往过。

如今33岁的赵奕欢的状态还是不错的，感觉她不是那种靠晒图刷存在感的人。赵奕欢有戏可拍，收入比普通打工人高很多，网友们duck不必操心她红不红。感觉赵奕欢的心态挺好的，她认真做自己，没什么丢人的。你们觉得呢？