如今，随着时代的发展和科技的进步，观看综艺节目早已成为了很多观众尤其是当代年轻观众的一大兴趣爱好。然而，有的综艺节目口碑高，看了能让人感到心情愉悦，有的综艺节目却频频被吐槽，引发了巨大的争议。那么接下来，就让我们来盘点一下近年来引发争议的八大综艺节目，看看哪个最让人失望？

1、《青春有你3》

《青春有你3》这档最近热播的选秀节目临近决赛，却突然被责令暂停录制，原因是不少狂热粉丝为了支持自己“爱豆”，成箱成箱的买牛奶投票后又全部倒掉，形成了令人瞠目结舌的浪费现象，加上个别选手的家庭争议，被停播也是在所难免。

2、《亲爱的客栈3》

《亲爱的客栈》系列一直是湖南卫视高口碑的慢生活综艺，前两季温馨的情景让观众们赞不绝口，然而第三季却因为模式的改变，被整成一个大型社畜职圈修罗场，看得人心累无比，也直接让它的口碑在豆瓣跌至3.6分。

3、《乘风破浪的姐姐2》

因为《浪姐1》的爆红，《乘风破浪的姐姐2》在开播前也是网友最期待的综艺之一，结果播出后却被大肆吐槽，主要的原因还是第二季的很多明星都太想翻红了，目的不纯。

4、《亲爱的，来吃饭》

这档国内首档都市观察类美食纪实综艺，是由明星饭友组成“蹭饭小分队”，向普通素人家庭发出“蹭饭”请求，希望由此记录中国都市家庭幸福的生活百态，可幸福的瞬间没记录到，明星们没素质的本质倒是暴露了不少，结果只播了三期就被迫停播。

5、《天赐的声音》

《天赐的声音》是一档音乐类型的综艺节目，主打实力歌手和新生歌手的合作。但自节目播出以来，看似专业的乐评团一次又一次不专业的点评和平白无故向歌手发出的人身攻击引起了观众强烈的不满，这到底是“天赐的声音”还是“天怼的声音”？

6、《我是女演员》

光看名字，很多人都会认为《我是女演员》这一档综艺节目是为了培养新一批优质女演员而诞生的，然而看了才发现，节目中不仅导师团里只有一位女导师，而且女选手们对于比赛的态度也没有最基本的认真，实在令人感到迷惑。

7、《创造营2021》

虽然节目已经结束，选手们也都顺利出道了，但是《创造营2021》还是被吐槽赛制对中国选手不公平，选出的男团里甚至还有满是黑料的成员，比隔壁《青春有你3》也好不了多少。

8、《我家那闺女》

作为湖南卫视的热播综艺《我家那闺女》一经上线就引发了热议，节目请到了几位个性不同的明星女嘉宾，观察她们的独居生活，原本是很有意思的事情，却被观察室的父母们活生生演变成了大型催婚现场，让人看了心里发堵。