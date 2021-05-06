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盘点2021年被曝离婚的八对明星夫妻，哪对最让惋惜？

(2021-05-06 13:50:08)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

网上有报道称苗苗和郑恺将补办婚礼，很多网友替他们感到高兴。其实网友们还是希望明星夫妻能够甜甜蜜蜜的，这样就又有了相信爱情的勇气了。话虽如此，但近些年离婚的明星夫妻真是不少呢。2021年还没过半，但已经有多对明星夫妻分道扬镳了。下面我们来盘点一下2021年被曝离婚的八对明星夫妻，哪对最让惋惜？

盘点2021年被曝离婚的八对明星夫妻，哪对最让惋惜？

1、冯绍峰和赵丽颖

冯绍峰和赵丽颖还没办婚礼就已经离婚了。赵丽颖和冯绍峰结婚还不到3年，他们表示离婚后会共同抚养儿子。冯绍峰和赵丽颖体面离婚，但是很多网友觉得他们的离婚太突然了。赵丽颖方面发声明说离婚跟聚少离多有关。

盘点2021年被曝离婚的八对明星夫妻，哪对最让惋惜？

2、江宏杰和福原爱

江宏杰已经到法院起诉离婚了。江宏杰和福原爱这对的婚姻走向也让人唏嘘。从被传离婚到确认感情出了问题，江宏杰和福原爱恩爱不再，福原爱回了母国，而两个孩子则跟着爸爸一起生活。福原爱表示希望找到对孩子最好的方式，言下之意是希望降低离婚对孩子的影响。

盘点2021年被曝离婚的八对明星夫妻，哪对最让惋惜？

3、高隽雅和陈子豪

高隽雅可是一位星二代，她的妈妈是知名制作人柴智屏。高隽雅在今年2月份的时候官宣了离婚的事情。高隽雅表示她和前夫陈子豪是和平离婚的，不涉及第三者和金钱纠葛。柴智屏则表示女儿离婚跟她和前夫性格不合有关。

盘点2021年被曝离婚的八对明星夫妻，哪对最让惋惜？

4、卡戴珊和侃爷

卡戴珊和侃爷曾被吐槽是戏精夫妇，他们离婚的事情上过热搜。卡戴珊和侃爷结婚7年，生有4个孩子。卡戴珊和侃爷可是和平分手的，离婚后将共同抚养孩子。很多网友都关心他们的巨额财产如何分割。

盘点2021年被曝离婚的八对明星夫妻，哪对最让惋惜？

5、焦恩俊和林千钰

林千钰在4月份的时候官宣了跟焦恩俊离婚的消息。焦恩俊和林千钰是在2014年结婚的，这是焦恩俊的第二段婚姻。古装男神焦恩俊再度离婚的事情也引发热议，很多网友表示心疼焦恩俊婚姻坎坷。

盘点2021年被曝离婚的八对明星夫妻，哪对最让惋惜？

6、赵传和李秉蓁

60岁的赵传在4月29日接受采访的时候官宣了离婚的消息，他说和小10岁的圈外人李秉蓁在2010年就已经低调离婚了。赵传和李秉蓁也是和平分手的，离婚跟性格和生活观念不合有关。赵传和李秉蓁育有三个孩子。

盘点2021年被曝离婚的八对明星夫妻，哪对最让惋惜？

7、林海和澄仪

近日，知名音乐人林海透露了自己恢复单身的消息。林海已经53岁了，但是他的前妻却是一位95后美女澄仪。高晓松曾在线为林海征婚。林海比前妻大27岁，他的这段婚姻只维持了2年而已。

盘点2021年被曝离婚的八对明星夫妻，哪对最让惋惜？

8、郑爽和张恒

张恒紧咬郑爽不放，还举报郑爽偷税漏税。很多网友吐槽说张恒是个狠人。张恒和郑爽被曝不是分手了，而是离婚了。张恒和郑爽还有两个孩子，孩子抚养权的归属问题可是大众关注的焦点。

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