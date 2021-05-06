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50岁陈建斌近况曝光，曾经历三段情史，如今与小5岁蒋勤勤婚姻幸福

(2021-05-06 08:56:03)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，有网友偶遇蒋勤勤和陈建斌夫妇带着小儿子锵锵逛超市。三人穿着休闲，孩子由50岁的陈建斌抱着，一家三口相处得十分融洽。在最新一期《妻子们的浪漫旅行》中，陈建斌又为观众们奉献了一把甜甜的狗粮。但是当陈建斌听到蒋勤勤大聊初恋，还承认当时有一点动心，他实在忍不住了，做出皱眉、瞪眼、噘嘴等表情，可见他醋意十足。

50岁陈建斌近况曝光，曾经历三段情史，如今与小5岁蒋勤勤婚姻幸福

说到蒋勤勤和陈建斌，想必大家都不陌生吧，特别是陈建斌，他可是饰演过不少的经典角色，演技也可以说是相当出色的，算上“老戏骨”了。

50岁陈建斌近况曝光，曾经历三段情史，如今与小5岁蒋勤勤婚姻幸福

说起陈建斌，很多观众都看过他主演的不少影视作品吧，如《乔家大院》、《三国》、《一个勺子》以及《甄嬛传》，特别是《甄嬛传》里面的雍正，后宫佳丽三千，而且还处处留情，而现实生活中他的情史也不简单，经历过三段情史。

50岁陈建斌近况曝光，曾经历三段情史，如今与小5岁蒋勤勤婚姻幸福

他的第一段恋情是和中戏校花呼小静，两人一起合作过《篱笆·女人和狗》的第三部《古船·女人和网》，之后呼小静选择北漂，而陈建斌却留在了新疆话剧团，而呼小静走后就没有了消息，因此这段感情也就到此结束。

50岁陈建斌近况曝光，曾经历三段情史，如今与小5岁蒋勤勤婚姻幸福

而第二段恋情则是和演员吴越，两人在拍摄《菊花茶》的时候认识的，两个人的感情很好，而且还买了房，然而这段感情也没有走到最后。随后，陈建斌认识了蒋勤勤，两人也是因为拍戏而生情的，并陷入了热恋，并于2006年两人结婚。

50岁陈建斌近况曝光，曾经历三段情史，如今与小5岁蒋勤勤婚姻幸福

据悉，蒋勤勤和陈建斌结婚已经15年了，两人的感情非常好，而且还生了两个儿子。早期，陈建斌仍在网上即兴表演赋诗一首，胆大告白蒋勤勤，庆贺两人完婚十五周年纪念。他们两人也一起参加了《妻子的浪漫旅行》这个综艺，并在里面大秀恩爱，让观众们都很羡慕两人的相处方式。

50岁陈建斌近况曝光，曾经历三段情史，如今与小5岁蒋勤勤婚姻幸福

虽然现在蒋勤勤已经45岁，还生了两个孩子，但是状态却不错，大概就是因为受到爱情的滋润吧！不得不说陈建斌真的很有福气，不仅自己的事业做得很不错，处过的女朋友也是大美女，现在一家四口也十分幸福。

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