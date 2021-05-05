2021年还未过半，但是我们已经送别了多位明星，其中有的明星还是英年早逝，比如赵英俊、王海洋。近日，娱乐圈再传噩耗，又一位女星英年早逝，她就是女歌手李明蔚。赵英俊和王海洋的离世跟癌症有关，李明蔚亦是如此。

5月4日的时候，男星马浚伟替李明蔚更新了社交账号，代表她的家人宣布了李明蔚离世的消息。李明蔚在5月4日下午病逝，享年31岁。马浚伟也有在个人社交平台发文悼念李明蔚，他表示会和李明蔚在天家再会的。

李明蔚在2012年的时候查出身患癌症，她患的是腺样囊性癌，那时她正处在事业上升期。癌症对她的人生和事业产生了巨大影响。李明蔚本是一个组合的歌手，她患病后，组合解散了。李明蔚的男友也在她患病的时候离她而去。

李明蔚生前一直积极接受治疗，虽然男友无情抛弃她，但她却没有放弃自己。病情不仅影响了李明蔚的视力，而且还影响了她的容貌。李明蔚原本的颜值并不低，但患病后她却是毁容又失声。奈何病魔无情，李明蔚和癌症抗争9年却还是敌不过它。

李明蔚本是颇有潜力的歌手，如今却英年早逝，对于她的离开，很多网友都觉得很惋惜，很痛心。但希望天堂没有病痛，希望李明蔚一路走好！李明蔚抗癌9年，她积极的人生态度让人动容，许多网友称她为音乐生命斗士。

马浚伟真的是很善良的人呢，他在李明蔚生前给予了她物质和精神上的帮助，他曾开直播帮李明蔚筹集善款。生命是宝贵的，但近些年英年早逝的明星却不在少数。希望大家都能活在当下，珍惜生命。