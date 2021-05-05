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盘点粉丝追星的八大“脑残”行为，哪个最让人不能忍？

(2021-05-05 11:56:25)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日网络上有一段视频很火爆，那就是一些工人将成箱的牛奶倒进河中的视频，原来这是粉丝们为了支持自己偶像才做出的行为，通过购买牛奶而获得瓶盖，再经过扫描瓶盖上的二维码兑换助力值。这样的行为经过曝光后引发了网友的热议，而官媒更是对这种行为进行批评。

盘点粉丝追星的八大“脑残”行为，哪个最让人不能忍？

其实追星本来是一件很平常的事情，但是也应该理性追星。事实上有很多粉丝为了追星而做出了不少的“脑残”行为，看看哪个最让人不能忍？

盘点粉丝追星的八大“脑残”行为，哪个最让人不能忍？

盘点粉丝追星的八大“脑残”行为，哪个最让人不能忍？

1跟踪明星

之前凭借《陈情令》而大火的王一博就曾经发出微博，指明被陌生人大半夜敲酒店门，还在车上装跟踪器，甚至不管到哪里都有人一直跟着，这严重影响到他的休息和工作。这种行为也不是粉丝行为，而是“私生粉”行为。

盘点粉丝追星的八大“脑残”行为，哪个最让人不能忍？

2追星导致家破人亡

说到这想必很多人想起“杨丽娟”整件，她为了追星，不仅重金购买刘德华的海报和唱片，而且还辍学，甚至连她的父母为了支持女儿追星，把自己家的房子给卖了，最后杨丽娟并不能如愿，反而导致自己的父亲走上了跳海的道路。

盘点粉丝追星的八大“脑残”行为，哪个最让人不能忍？

3强行向偶像

王珞丹就曾经碰到过如此尴尬的事情，在走红毯的时候被一名男子献花拦住，该名男子甚至还掏出戒指为她下跪求婚，吓得王珞丹花容失色。

盘点粉丝追星的八大“脑残”行为，哪个最让人不能忍？

4强吻偶像

李宇春在参加《明日之子》的时候，被一名男子突然冲上舞台，并打算强吻她，还好她及时躲开了，然而这样的行为也足够让人留下心理阴影。

盘点粉丝追星的八大“脑残”行为，哪个最让人不能忍？

5为偶像自残

罗志祥现在虽然不火了，但是他之前可是相当受欢迎，开演唱会的时候还曾经有一位女粉丝舍不得他离开 ，只身拦身并割自残，还好被工作人员发现了并送到了医院。

盘点粉丝追星的八大“脑残”行为，哪个最让人不能忍？

6花父母血汗钱追星

肖战因为《陈情令》而开始大火，而有骗子打着肖战粉丝的旗号，让一些年龄较低的粉丝进行氪金消费，有一名学生还被骗了整整十万，而这些都是父母的血汗钱。

盘点粉丝追星的八大“脑残”行为，哪个最让人不能忍？

7在偶像家门口安装摄像头

SNH48的女偶像冯薪朵和陆思恒恋情的曝光方式居然是因为冯薪朵的私生粉在陆思恒家门口安装了摄像头进行临近，无意中拍到了两人的恋情，脱粉回踩后并曝光了视频。

盘点粉丝追星的八大“脑残”行为，哪个最让人不能忍？

8以死威胁偶像

听闻王菲要退出歌坛的事情，有一名歌迷曾经在她的贴吧里留言以死来威胁自己的偶像，为了平息这件事，王菲的经纪人只能发表声明表示王菲只是暂时无法顾及到事业，并不是要退出歌坛。

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