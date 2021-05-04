五一小长假你是怎么度过的呢？就在五一当天，女星王智晒出一组仙气十足的汉服写真，并配文道“五一穿成这样出街你们觉得还可，我的春末OOTD造型，祝大家五一劳动节快乐呀。”这次她一共晒出了两张不同风格的汉服造型图，都是十分美的，一头乌黑的长发更是添了几分秀气。

现在很多人都喜欢穿汉服，就连女星也不例外，今天就来盘点一下女星的汉服造型，看看谁最美？

1、佟丽娅

佟丽娅是新疆人，拥有精致小巧的五官，而她的长相更多的是一种古典美，虽然她年龄已经将近40了，但是一点也看不出来。她穿上汉服时更美了，特别是她在国家宝藏上穿的唐坦领半臂加衫裙，再加上梳起来的头发，整个人显得干净利落，笑起来还有两个小酒窝。

2、宋祖儿

宋祖儿是童星出道的，长相娇俏可爱，而这些年来她也出落得越来越漂亮了，穿上汉服后也是一个大美女，身上这一身鹅黄色的汉服配合上精致的妆容，古典气息满满。

3、鞠婧祎

四千年美女鞠婧祎的长相也是十分精致的，而她穿上汉服来也是美绝了。她曾经分享过自己的自拍，穿的就是汉服，再加上浅绿色的头饰，十分小清新的装扮让人眼前一亮。

4、杨颖

别看杨颖是混血美女，但是她穿起汉服来也是十分好看的，就像她身上穿的这一身红色的汉服，虽然是红色但是却不张扬，再加上齐胸裙的款式以及精致的妆容，整个人就像从画中走出来一样。

5、杨紫

杨紫也是童星出道的，她在《国家宝藏》中也曾经穿过汉服，一身唐制的圆领襦衫搭配高腰裙，化身文成公主，不得不说她穿上这样的汉服也多了些典雅气质。

6、迪丽热巴

迪丽热巴也是一名新疆美女，但是不同于佟丽娅的美，她的美是属于有点异域风情的那种，然而她穿起汉服来也不会显得有违和感，反而显得特别纯情。

7、杨超越

杨超越的五官也是十分精致，而当她穿起汉服来也是超美的，她曾经穿过一身大红色的汉服，裙袂飞扬，再加上散落的头发，不得不说她这样穿看起来太美了。

8、李小璐

李小璐虽然现在风评不好，但是她的长相也不差，穿上汉服后再加上一个妖媚的妆容，整个人看起来也是十分有魅力的，不过不得不说女星的脸真的太小了，看看李小璐这样的脸，还没我一个巴掌大呢！