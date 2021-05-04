要说最近很热的电影，那大概就是《你的婚礼》了吧，不得不说许光汉和章若楠的CP感真的太强了，而章若楠也因为颜值和演技而上了一波热搜。说起章若楠，她还曾经出演过《悲伤逆流成河》，在里面饰演的顾森湘也是很多人心目中的女神。

其实章若楠是一名标准的90后，在90后女星中颜值也算不错的，今天就来盘点一下颜值很高的90后女星，看看你最喜欢哪一个？

1、杨紫

说起杨紫，想必很多人都知道她吧，她可是童星出身，也出演过很多的电视剧。1992年出生，从小 就参演过很多剧，像《家有儿女》、《孝庄秘史》以及《欢乐颂》等。说实话，她可以算是我们看着长大的女演员了，而且颜值也是越来越高啦！

2、张天爱

张天爱的长相给人一种成熟的感觉，但是她是90年出生的，2015年凭借网剧《太子妃升职记》中的太子妃张芃芃而走红，身材性感而且凹凸有致，不过她也没有因为这个角色而大红大紫起来，然而每次参加活动时还是会吸引不少目光。

3、宋祖儿

1998年出生的宋祖儿在女星中的年龄也算还小，12005年，宋祖儿出演了个人第一部影视作品《海阔天高》，开始涉足演艺圈，别看她年龄小，但是出落得落落大方，而且长相也是相当精致。

4、陈都灵

1993年出生的陈都灵长相可以说是十分稚嫩，颇有一种邻家妹妹的感觉，还曾获得Facejoking“女神排行榜”冠军，还因为出演电影《左耳》的拍摄，因女主角“小耳朵”一角获得超高人气。

5、古力娜扎

古力娜扎是一名标准的新疆美女，92年出生的她虽然在一开始进入娱乐圈里也出现过不少负面新闻，但是她的长相颜值也是相当出色的，很受时尚圈的欢迎，后面出演了《择天记》也获得了不少的关注。

6、关晓彤

出身于演员世家的关晓彤的演艺之路可以说是相当顺利了，97年出生的她还和鹿晗谈起了恋爱，长得肤白貌美而且身高也相当高，每次出镜都凭借大长腿而吸引了一波关注，还有着“国民闺女”的称号。

7、李沁

李沁是90后小花中少有的美貌与实力兼具的女演员，90年出生的她虽然现在在娱乐圈里还不算火，但是她的颜值在女星中也是算很高的。特别是她在《楚乔传》里面的演出以及扮相，更是受到网友的一致好评。

8、迪丽热巴

迪丽热巴也是新疆美女，92年出生的她其凭借《克拉恋人》高雯一角受到了很多人的关注，之后凭借古装仙侠剧《三生三世十里桃花》敢爱敢恨的青丘帝姬白凤九一角提名上海电视节“白玉兰奖”最佳女配角。

其实娱乐圈里本就不缺美女，而女演员的颜值高低也是没有判断标准的，这些女演员中你最喜欢谁？来说出你心目中颜值最高的那个吧！