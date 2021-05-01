近日因为郑爽的高片酬事件闹得沸沸扬扬的，而老戏骨张国立也因为发了一条上夜班的动态而受到网友的热议，有些网友甚至留言说“你们这群人（演员、明星）日薪几百万，上个夜班怎么了”、“上亿的片酬谁不愿上夜班”，可以说张国立真的是实惨了，被郑爽一事牵连到如此地步。

最近，电视剧《小舍得》引发收视热潮，张国立在剧中饰演南俪的父亲南建龙，演技表现可圈可点。说起来张国立可是老戏骨，也给观众留下了不少的印象和经典的作品，虽然说他的片酬不可能日薪几百万，但是明星的收入也是挺高的。今天就来盘点一下张国立饰演的几大经典角色，看看你喜欢哪一个？

1、《康熙微服私访》：康熙

这一部剧想必很多80后90后都有看过吧，在里面，张国立饰演的就是康熙帝，该剧前四部还是由张国立自导自演，里面还有许多当的当红明星的客串，比如邓婕、温碧霞等人。

2、《纪晓岚》：纪晓岚

一说到纪晓岚，想必很多人就会联想起张国立饰演的”纪大烟袋“，可以说张国立把这个角色塑造得十分经典，把纪晓岚的联明睿智演绎得淋漓尽致，纪晓岚这个角色也可以说是张国立老师的名片了。

3、《1942》：范殿元

张国立饰演的东家范殿元是一名地主，有钱有粮，而且还家财万贯，却需要跟着穷苦人家一起逃荒，为了更好地进入角色，他还特意减肥，而且在这部电影里面，他的儿子张默也有出演。

4、《巴清传》：吕不韦

虽然这部剧现在还没有办法上线，但是张国立也在《我就是演员》舞台上再次出演了这个角色。身穿30斤重的戏服来挑战，可以看出张国立的敬业，不过因为篇幅比较短，他扮演的吕不韦更像是一个”慈父“。

5、《老爸当家》：权来

张国立在多部作品中曾饰演父亲，被观众称为“国民老爸”，在这部剧里面他饰演的也是一位”老爸“，剧情幽默之中又不失真情实感，而张国立饰演的”老爸“权来也是十分不容易。

6、《建国大业》：蒋介石

张国立在里面饰演的可是蒋介石，也受到了观众的一致好评，特别是蒋介石和蒋经国父子之间两段对手戏，眼神和对白可以说是相当细腻，更是让人从这对不寻常的父子之间看到了寻常父子之间的温情。

7、《大搜查》：徐半山

这部剧里面张国立饰演的徐半山是红油爆炸事件的受害者，其独生子与妻子无故被牵涉而命丧黄泉，因此对霍青松怀恨极深，游走在复仇和法律之间，虽然戏份不多，但是却是一个关键人物。张国立的演技还受到导演麦兆辉的好评，认为他的表演是老戏骨级别的。

8、《老公的春天》：宫喜

这是一部都市婚恋轻喜剧，据导演王小康说，张国立戏份很重，但拍摄进度却很顺利很快，因为张国立的戏大都是一条过。而剧里他饰演的是宫喜，还和张歆艺一起组CP，过程可以说是既搞笑又不失质朴。