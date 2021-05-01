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《风暴舞》中的美女排行，宋妍霏高丽雯上榜，古力娜扎排第几？

(2021-05-01 06:55:56)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

还记得杨幂和张彬彬主演的《暴风眼》吗？《暴风眼》是一部国安题材剧。近日，又一部跟国安有关的剧开播了，这部剧的男女主角也很养眼，它就是《风暴舞》。《风暴舞》的男主角是当红男星陈伟霆。下面我们来盘点一下《风暴舞》中的八大美女，你最喜欢哪位？

《风暴舞》中的美女排行，宋妍霏高丽雯上榜，古力娜扎排第几？

1、古力娜扎

90后女星古力娜扎在《风暴舞》中饰演女主角周子萱。剧中周子萱和男主角是恋人。陈伟霆和古力娜扎的颜值都很高，帅哥靓女的cp格外养眼，难怪一些网友觉得主角们的颜值比剧情更有吸引力。

《风暴舞》中的美女排行，宋妍霏高丽雯上榜，古力娜扎排第几？

2、宋妍霏

宋妍霏是张一山的前任，她在《风暴舞》中演女二号陈静雯。剧中陈静雯是一位电脑高手，也是一位宅女。宋妍霏在剧中的造型还蛮好看的。宋妍霏还和古力娜扎合演过《十年三月三十日》。近日来，宋妍霏也凭借这部新剧受到了更多关注。

《风暴舞》中的美女排行，宋妍霏高丽雯上榜，古力娜扎排第几？

3、秦鸣悦

秦鸣悦毕业于中国传媒大学，她和古力娜扎同岁。秦鸣悦大二开始演戏，她演过《解忧杂货店》、《毛丫丫被婚记》等影视剧。秦鸣悦在《风暴舞》中演玛雅。玛雅热情开朗，戏外秦鸣悦则给人感觉清纯可爱。

《风暴舞》中的美女排行，宋妍霏高丽雯上榜，古力娜扎排第几？

4、高丽雯

《风暴舞》中可是隐藏着一位星二代呢，她就是高丽雯。高丽雯是老戏骨王姬的爱女。王姬母女都有参演《风暴舞》。高丽雯在《风暴舞》中饰演哈桑。剧中哈桑是一位冷艳的女特工。高丽雯在这部剧中的造型给人感觉很飒很酷。

《风暴舞》中的美女排行，宋妍霏高丽雯上榜，古力娜扎排第几？

5、孙佳奇

孙佳奇也是一位90后美女，她演过《山月不知心底事》、《民国奇探》等影视剧。《锦心似玉》中的罗二娘就是孙佳奇演的。孙佳奇这次在《风暴舞》中饰演曼陀罗。

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6、赵茜

赵茜自身的条件很优越，她曾在国际比基尼小姐大赛中获得中国区冠军，全球亚军。赵茜曾参演《变形金刚4》，应该说她的起点挺高的，可惜没有爆红。赵茜在《风暴舞》中饰演林锦。

《风暴舞》中的美女排行，宋妍霏高丽雯上榜，古力娜扎排第几？

7、李佳蔚

还记得《延禧攻略》中的刘姑姑吗？刘姑姑的扮演者李佳蔚也有参演《风暴舞》。李佳蔚还演过《将夜》、《向阳而生》等影视剧，《大宋宫词》中的潘伯正夫人也是她演的。

《风暴舞》中的美女排行，宋妍霏高丽雯上榜，古力娜扎排第几？

8、张慧

张国立曾捧过张慧，让她参演了《宋莲生坐堂》等电视剧。张慧还演过《少年包青年3》、《养父的花样年华》等影视剧，她在《风暴舞》中饰演时云昊的妈妈。

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