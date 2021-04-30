近日，娱乐圈的瓜真是不少啊！张恒举报郑爽偷税漏税，赵薇股权被冻结，韩东君陈瑶被传绯闻等等，这么多的瓜真是让人应接不暇啊！还有一位星二代起诉自己的生父了，是不是有种活久见的感觉啊？这位起诉父亲的星二代就是当红男星张若昀。

张若昀为何要起诉父亲张健？父子反目成仇了吗？很多网友都在关心此事。张健是颇有名气的制片人和导演，《雪豹》、《黑狐》等谍战剧都是由他出品的。张若昀还曾在其父执导的电视剧中出演男主角。

别看张若昀近几年发展得挺好的，演了《庆余年》、《麻雀》等热播剧，他以前也曾被嘲是一位靠爹的星二代。张若昀为了证明自己，曾决定3年内不拍父亲出品或是执导的影视剧。后来要强的张若昀用实力证明了自己。

张若昀和他父亲的感情如何呢？跟很多星二代一样，张若昀也是在单亲家庭长大的。张若昀3岁的时候，张健和黄鸣离婚，之后张若昀长时间跟着爷爷奶奶生活。后来张健二婚娶了女星刘蓓。但8年后，张健又和刘蓓离婚。后来张健和刘蓓兜兜转转又重新走到了一起。

2019年张若昀在国外办婚礼，迎娶女星唐艺昕，婚礼很热闹，但张健却没参加儿子的婚礼。张若昀父子关系如何呢？张若昀曾在微博发文说“曾幻想长大了，有了自己的家，邀请你来，我们说说这生活，可惜你不配”。张若昀说的是谁呢？曾有网友觉得他说的可能是张健。

张若昀这次是把父亲以及他父亲创立的梦都影业告上了法庭，这背后跟一份协议以及上亿债务有关。华策影视曾把张健父子告上法庭，要求梦都影业返还1.44亿片酬和违约金。华策方面拿出了和张若昀签订的协议书，协议书上约定张若昀要参演华策影视的四部剧。

但张若昀发文说他没签过这份协议，也没收过华策的片酬。那协议书的张若昀的私章和签字又是怎么来的呢？有网友觉得可能是张健替儿子代签了这份合作协议，张若昀并不知情。近些年张健几次被列入被执行人，他的资金状况不容乐观。

究竟该由谁来还钱给华策影视呢？张若昀则偿还这笔债务吗？张若昀告父亲还是跟钱有关。有网友觉得这是张若昀自证清白的方式。但也有网友觉得张若昀父子可能是在演戏吧？你怎么看呢？