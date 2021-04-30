近日，赵本山女儿球球终于带着自己的相亲对象公开出镜秀恩爱，相当于正式官宣恋情，引发网友热议。而她这次带新对象出镜是用直播的方式，先让对象戴了一个头盔，然后坐到镜头前面和大家打招呼，虽然戴着头盔，但是从身材看来，男方的身材相当不错，想必长相也是可以的。

对此，网友也趁机向球球的新对象提出了一番问题，根据男生的回答，我们可以掌握球球男友的基本信息，他自曝身高179.5cm，家住东北，是自由职业。之后在直播的互动区里就有不少人喊出了“姜达赫”的名字，难道这次球球的新男友就是他吗？

说到姜达赫，想必很多人不知道他，他是歌手姜鹏的儿子，曾经参加过男团选秀《偶像练习生》，还和蔡徐坤是同一届的选手，然而之后因为花钱违规刷票而退赛。更有网友曝出，两人其实在2019年就认识了，而且还一起登台唱了一首《媳媳》。

还有网友扒出球球曾说过男友是硕士学位毕业，还曾经留过学，这些经历都和姜达赫很接近，然而公开的身高和生日却和姜达赫的身高生日不一样，而新男友 也在直播前直言自己并不知道球球就是本山大叔的女儿，这样看来的话赵本山女儿球球的新男友或许不是姜达赫。

其实说到赵本山的女儿，她也曾经谈过不少男朋友，其中就有东北网红天佑，两个都是东北人，也曾经在直播中连线，言行举止十分暧昧，然而天佑本身文化水平又不高，还在直播间里炫耀自己睡了女粉丝，也许因为两人门不当户不对，最后两人也还是分手了。有网友觉得球球这是利用完天佑帮自己吸引粉丝就把他踢开了，而球球也反击道自己没有必要蹭天佑的热度，毕竟自己的父亲赵本山名气可比天佑高得多，甚至赵本山大叔也直言天佑的直播内容过于下三滥。

其实不管赵本山女儿的新男友是谁，作为吃瓜群众的我们还是默默吃瓜就可以了，而她这次选择让男友戴头盔出现，估计也是想引出悬念，我们就默默等当事人公开吧。