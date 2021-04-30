近日，有位女星被传疑似有新恋情了，她就是90后小花陈瑶。而跟陈瑶传出绯闻的是男星韩东君。看过《无心法师》的网友应该都知道陈瑶和韩东君吧，《无心法师》也是陈瑶和韩东君的成名作。

《无心法师》已经拍了三部了，直到第三部陈瑶和韩东君才组cp，他们被称为“无心cp”。陈瑶和韩东君这次也因为绯闻恋情上了热搜。媒体拍到了韩东君探班陈瑶的照片，不知道是为了保持低调，还是为了给女方惊喜，韩东君还戴上了口罩，硬是把自己伪装成剧组的工作人员。

韩东君探班陈瑶，女方很开心。两人还一起坐在沙发上吃零食看手机，他们的举止看上去很亲昵呢。陈瑶收工后，韩东君还开车和陈瑶一起回家。陈瑶和韩东君被曝连续3天在一起，他们是在一起了吗？

很多网友知道了韩东君和陈瑶的绯闻恋情后，都表示祝福他们，希望他们是真的在一起了。网上原本就有一些韩东君和陈瑶的cp粉，看到磕的cp可能成真，网友们当然是开心的。cp成真的并不多，有的成真了还是散了，比如赵丽颖和冯绍峰。

韩东君比陈瑶大2岁，他和陈瑶给人感觉挺搭的。韩东君和陈瑶都是唐人影视的艺人，他们可以说是师兄妹了。尽管韩东君和陈瑶都还没有回应绯闻恋情，但是多数网友觉得他们的关系给人感觉挺亲密的。

网友大方送祝福，即便真的在一起了，韩东君和陈瑶的事业也不会受到太大影响吧！恋情或许还能给他们带去更多关注呢。韩东君和张彬彬是大学同学，他进入演艺圈以来基本没什么负面绯闻，陈瑶也是如此。韩东君和陈瑶的气质和颜值给人感觉蛮配的，你觉得呢？



