4月29日是贾玲的生日，而这一天，张小斐也发文祝她生日快乐。说到张小斐和贾玲，两人的关系可以说是相当好的，贾玲的第一部电影就邀请了张小斐作为女主角，还在电影里饰演贾玲的妈妈，也因为如此，张小斐才火了起来。

其实贾玲本身人缘就不错，今天就来盘点一下和贾玲关系亲密的明星，看看都有谁？

1、沈腾

第一个当然是要说到沈腾了，他们两个一起合作了那么多年，关系肯定是不错的，而且贾玲的新电影里面，沈腾也是有出演的，两人的性格也比较相似。

2、何炅

何老师在娱乐圈里也是公认的好人缘，而他与贾玲的关系也是相当不错的，而且贾玲还受过何老师的提携，两人一起参加节目时的气氛也是十分融洽。

3、范丞丞

没想到吧，范丞丞和贾玲的关系也是很不错的，范丞丞还在节目中透露私下会联系贾玲，更是提到有一次凌晨三点还发消息约贾玲出来，看来只有关系不错的人才会如此。

4、白凯南

贾玲之前与白凯南一同登上春晚演出，在观众心中，两个人就是配合最默契的搭档，而且两人都师从冯巩，还是师兄妹的关系呢。

5、陈赫

贾玲和陈赫的关系也是相当不错，而在贾玲生日当天，陈赫也有发文祝福“玲儿生日快乐”，还配了生日快乐字样的表情包。

6、杨迪

杨迪和贾玲的关系也很好，毕竟两个人也同台合作过，而且杨迪还在张小斐的发文下面评论说“贾玲姐生日快乐，愿你开心快乐每一天“。

7、谢娜

其实贾玲和谢娜的风格可以说是差不多，而且都属于搞笑的类型，两人还一起合作过小品，而且在《百变大咖秀》里面，贾玲还模仿过谢娜的《菠萝菠萝蜜》。

8、大张伟

没想到吧，大张伟和贾玲的关系也很不错，两人都属于比较搞笑的性格，而且情商也很高。贾玲还在《王牌对王牌》的一期节目里邀请大张伟一起参加。