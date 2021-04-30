四月已经进入了倒计时，很快五月就会来临。在即将到来的五月还会有很多电视剧热播，观众们依旧可以搬起小板凳，认真的追剧。那么在2021年的5月都会有哪些电视剧热播呢？赶紧来盘点一下，你最期待哪一部？

1、《理想照耀中国》

这部《理想照耀中国》可是集合了圈内几十位明星大腕来出演，而且形式十分新颖，这部剧会以人物系列短剧的方式来播出。讲述百年建党历史中那些令人感动的人物与事迹。相信这部剧一定会很好看。

2、《刘老根4》

喜欢乡土剧的观众一定要收看5月份上线的电视剧《刘老根4》，刘老根系列与乡村爱情系列一样陪伴了观众们很多年，粉丝基础强大，这次《刘老根4》的回归太让人兴奋了。

3、《月光变奏曲》

喜欢偶像剧的观众们一定不要错过《月光变奏曲》这部剧，丁禹兮与虞书欣这对偶像演员将带来一段浪漫的爱情故事。

4、《风暴舞》

四月份已经播出的电视剧《风暴舞》在五月份将会继续播出，从目前播出的情况来看，热度还是很不错的。但是陈伟霆、古力娜扎的颜值就足够吸引观众了。

5、《乌鸦小姐与蜥蜴先生》

要是喜欢甜宠剧的话，《乌鸦小姐与蜥蜴先生》这部甜宠剧一定不能错过，甜甜的爱情故事令人心动，加上俊男美女的演绎一定会很好看。

6、《骊歌行》

四月开播将会在五月迎来高潮与结局的电视剧还有《骊歌行》，这部剧无论是剧情还是服化道都十分不错，虽然开播的比较突然，但是热度还是在慢慢上升的。

7、《美好的日子》

如果是喜欢年代剧的话，那么王千源、童蕾等实力派演员主演的电视剧《美好的日子》。这是一部讲述共和国建设时期工人们努力奋斗的剧，很有正能量。

8、《伙计办大事》

5月份播出的港剧也不少，TVB老戏骨欧阳震华回归出演电视剧《伙计办大事》，播出之后效果不错，看点也很多。5月份这部剧将会继续更新热播。