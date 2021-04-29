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又一位赵本山弟子因患肝癌去世！年仅42岁，曾参演《乡村爱情》

(2021-04-29 16:15:47)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

2021年过去还不到4个月，但我们已经送别了多位明星，其中就包括赵英俊、吴孟达、廖启智等备受大众喜爱的艺人。赵英俊是很有才华的音乐人，可惜却英年早逝。而近日，又一位艺人去世了，他就是王海洋。跟赵英俊一样，王海洋的死也跟肝癌有关。

又一位赵本山弟子因患肝癌去世！年仅42岁，曾参演《乡村爱情》

赵英俊在今年2月份去世，享年43岁。王海洋也是英年早逝，享年42岁。4月28日下午，音乐家王春江在社交平台发文悼念师弟王海洋，他说自己和王海洋同岁，没能去送师弟一程，他感到很内疚，希望师弟一路走好，来生再见。

又一位赵本山弟子因患肝癌去世！年仅42岁，曾参演《乡村爱情》

又一位赵本山弟子因患肝癌去世！年仅42岁，曾参演《乡村爱情》

据报道，王海洋已经在27日出殡了，家属遵照其生前遗愿，葬礼一切从简。得知王海洋英年早逝，很多网友都觉得很惋惜，奈何病魔无情啊！王海洋生前就已经很瘦了，他在社交平台发的最后一条视频中，他瘦到脱相了。

又一位赵本山弟子因患肝癌去世！年仅42岁，曾参演《乡村爱情》

赵英俊去世前也是被病魔折磨到暴瘦。跟赵英俊一样，王海洋生前也是乐观开朗的人，他还曾表示想给大家一个惊喜。可惜病魔无情，王海洋还是离开了。王海洋是知名表演艺术家赵本山的徒弟，他曾参演《乡村爱情》。

又一位赵本山弟子因患肝癌去世！年仅42岁，曾参演《乡村爱情》

王海洋曾在《乡村爱情12》中演配角，剧中他还把赵四给骗了。王海洋生前热爱表演，可惜没办法在《乡村爱情》中再看到他了。近些年赵本山已经送别了多位爱徒，李正春因病去世，享年45岁，去年刘宇因心脏问题突然离世，年仅38岁。

又一位赵本山弟子因患肝癌去世！年仅42岁，曾参演《乡村爱情》

赵本山一直很努力的捧自己的徒弟，这次又一位徒弟英年早逝，想必他心里也不好受吧！事已至此，希望王海洋一路走好，愿天堂没有病痛。


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