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盘点与何炅关系亲密的八大明星，看看都有谁？

(2021-04-29 10:20:39)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

4月28日，谢娜在社交平台上发文 为自己的老友何炅庆生，无论是从视频还是文字看来，两个人的感情都是十分深厚。有一种友情叫“何炅谢娜”，他们二人已经相伴相知了22年，而且在快乐大本营上面，何炅也是为谢娜圆了不少场。

盘点与何炅关系亲密的八大明星，看看都有谁？

其实何老师和娱乐圈的明星关系都相当不错，毕竟他是湖南卫视的台柱子，而很多明星都上过《快乐大本营》，再加上他本人的情商都十分高，又喜欢帮助别人，因此很多明星都很尊重他。说实话，何老师给人的印象总是那么好相处，今天就来盘点娱乐圈与何炅关系密切的八大明星，看看有谁？

盘点与何炅关系亲密的八大明星，看看都有谁？

1、李湘

虽然李湘现在转向幕后了，但是当时可是她提拔何炅当主持的，如果没有李湘的话，何炅恐怕现在的名气也没有那么大，两个人都属于主持行业，因此关系也是相当密切。

盘点与何炅关系亲密的八大明星，看看都有谁？

2、赵丽颖

赵丽颖和何炅两人之间还传过绯闻，但是赵丽颖和何炅两人其实应该说是知心朋友，而且每次上节目的时候，何老师都会对赵丽颖很关照。

盘点与何炅关系亲密的八大明星，看看都有谁？

3、吴映洁

吴映洁鬼鬼和何老师的关系也是十分好的，两个人一起合作《明星大侦探》时，何老师对她宠爱有加，而且鬼鬼也是这个节目中的团宠。

盘点与何炅关系亲密的八大明星，看看都有谁？

4、李维嘉

李维嘉和何炅属于搭档，两个人不仅在《快乐大本营》上面合作了很多年，而且在别的场合里也是有合作的，李维嘉也一直很尊重何老师，两个人不仅在台上的关系十分好，私底下的关系也是相当不错的。

盘点与何炅关系亲密的八大明星，看看都有谁？

5、汪涵

说到汪涵，很多人觉得他和何炅属于对手，那关系一定不怎么样吧？那你可就错了，他们两个虽然是竞争关系，但是也有过不少的合作，而且两人的情商都十分高，因此也有一种惺惺相惜的感情在里面。

盘点与何炅关系亲密的八大明星，看看都有谁？

6、黄磊

黄磊和何炅的关系也是相当不错，两个人还一起合录过《明星大侦探》以及《向往的生活》，关系可以说是相当密切。特别是在《向往的生活》里面，两人的合作更是十分有默契，甚至一个眼神就可以了解对方的心思。

盘点与何炅关系亲密的八大明星，看看都有谁？

7、张杰

张杰和何炅的关系也是很不错的，他和谢娜结婚的时候婚礼司仪还是何炅，据说谢娜和张杰还是因为何炅而认识的，两人从恋爱到结婚生女都少不了何炅的见证，而且当他们的感情受到外界质疑时，也是何炅一直鼓励他们。

盘点与何炅关系亲密的八大明星，看看都有谁？

8井柏然

据说井柏然和何炅在某个网站上测出两人的关系是”莫逆之交”，而且何炅是莫弟，而井柏然反而是逆哥，何炅还在自己的微博里晒出两人一起出去旅游的照片，看得出双方关系相当不错。

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