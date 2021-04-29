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盘点片酬很高却没演技的八大明星，看看都有谁？

(2021-04-29 09:30:17)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，权威媒体发声点评郑爽拿208万日薪的事情。被曝疑似代孕弃养，玩阴阳合同，又被曝拿这么高的片酬，这些关于郑爽的爆料得到了很多网友的关注。除了郑爽外，娱乐圈多位明星的演技也被吐槽过。下面我们来盘点一下片酬很高却没演技的八大明星，看看都有谁？

盘点片酬很高却没演技的八大明星，看看都有谁？

1、郑爽

张恒又发文爆郑爽的料了，他说郑爽在剧组拍了77天戏，拿到了1.6亿片酬，按天算的话，郑爽的日薪就是208万。郑爽的高片酬刺痛了很多网友的心，郑爽的演技如何呢？她配拿这么高的片酬吗？许多网友吐槽郑爽的演技不行，表演模式多年未变。

盘点片酬很高却没演技的八大明星，看看都有谁？

2、杨颖

杨颖虽然拥有逆天颜值，但是她的演技却曾被喷惨了。杨颖被曝拍古装剧《孤芳不自赏》拿了8000万片酬，那她配拿这么高的片酬吗？这部剧中杨颖的一些镜头用了抠图，很多观众吐槽get不到她的演技，她的演技甚至被吐槽是不存在的东西。

盘点片酬很高却没演技的八大明星，看看都有谁？

3、古力娜扎

《风起霓裳》播出后，许多网友吐槽古力娜扎演技浮夸，没进步。近些年古力娜扎作品不断，但她似乎扛不起收视呢。古力娜扎的片酬并不低，但是很多网友觉得她的演技还有待提升啊！

盘点片酬很高却没演技的八大明星，看看都有谁？

4、鹿晗

《上海堡垒》被嘲是烂片，男主角鹿晗为这部影片背了不少锅。该片的导演还说出了用错了鹿晗这样的话。鹿晗在《上海堡垒》中的表现被嘲演技差，看了让人觉得尴尬。

盘点片酬很高却没演技的八大明星，看看都有谁？

5、鞠婧祎

近几年鞠婧祎主演了多部古装剧，网上有报道称鞠婧祎拍一集电视剧能拿40万。这个片酬真的很高了。那鞠婧祎演技如何呢？鞠婧祎的演技也是没少被吐槽，很多网友说她在剧中似乎就只是负责美，表演却不太走心。

盘点片酬很高却没演技的八大明星，看看都有谁？

6、杨超越

杨超越是选秀走红的，她不是科班出身的演员。但是杨超越人气高，颜值也高，她的资源还是不错的。但是有流量就有演技吗？去年杨超越主演的古装剧《且听凤鸣》播出后，很多网友吐槽她的演技是瞪眼式演技。

盘点片酬很高却没演技的八大明星，看看都有谁？

7、刘亦菲

刘亦菲的美貌是耐打的，那她的演技呢？近几年刘亦菲没有什么爆款影视剧作品，她的气质和颜值似乎更适合演仙女。刘亦菲曾被吐槽面瘫脸，看不出什么表情。还有网友吐槽刘亦菲带有“票房毒药”体质。

盘点片酬很高却没演技的八大明星，看看都有谁？

8、唐嫣

古装剧《燕云台》播出后，唐嫣的演技被很多网友吐槽，许多网友吐槽她的表演十年如一日，还在演傻白甜。但唐嫣的片酬可不低啊！《燕云台》这部大女主剧收视率扑街，没有预想中那么受欢迎。

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