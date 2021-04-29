近日，演员郑爽被曝涉嫌签订“阴阳合同”、拆分收入获取“天价片酬”、偷逃税等问题。央视新闻、人民日报等官方媒体齐发声，引发网络热议。上海市税务局第一稽查局已予受理，正在依照税收法律法规进行调查核实。北京市广电局已启动对相关剧目制作成本及演员片酬比例的调查。

张恒和郑爽在美国的官司还没有宣判，但他们在国内的民间借贷纠纷案已经宣判了。张恒及他朋友的一系列爆料让郑爽的人生和事业跌至低谷，大众也对郑爽有了新的认识。近日，张恒又通过微博爆郑爽的料了。

张恒爆料郑爽拍《倩女幽魂》这部剧拿了1.6亿片酬，但是她拍戏的时长是77天。张恒这次放的料很猛啊，他举报郑爽玩阴阳合同，偷税漏税。张恒晒出了他和郑爽还和爽妈的一些聊天记录。聊天记录的内容对郑爽和爽妈是不太有利的。

除了片酬问题外，张恒还爆料郑爽不舍得为生病的狗花钱，狗狗生病却想抛弃它。他还爆料郑爽曾在超市偷喝饮料却没付钱。张恒关于郑爽拿过亿片酬的爆料再度引发网友热议，连权威媒体都就此事发声了，建议严查深究，给社会一个交代。

77天挣到了1.6亿，按天算的话就是日薪高达208万，那郑爽的演技值这个片酬吗？这个问题想必网友心里都有答案。郑爽的片酬问题再度引发大众对于明星收入畸高的热议。一些网友评论说张恒这次放的瓜太大，整个娱乐圈都被牵扯进来了。

当年范冰冰税务风波被曝出后，网上有报道称多位明星进行了补税。最近邓超、魏大勋、唐嫣、黄磊等明星被发现注销了工作室。很多明星在红了以后选择脱离经纪公司，成立自己的工作室，这样不仅拥有更多的自主权，还能签一些艺人呢。宋轶曾是张翰工作室的艺人，陈钰琪是唐嫣工作室签下的第一位艺人。

据报道，艺人工作室缴纳的税率比公司要低一些。艺人工作室作为个人独资企业，可以通过合理的税筹方式减少个人所得税的缴纳。很多的地区对于这样的企业有很多的红利，这也是明星当初开许多关联公司的原因之一。

这个时候明星们为何纷纷注销工作室呢？因为企业收入转入出资人个人账户，那这部分收入依旧需要缴纳个人所得税，税务部门可以随时就此进行稽查追缴。可能鉴于这个原因，才使得这些大小明星们急于摆脱公司和个人之间的干系。很多网友觉得这里头可能有戏啊！娱乐圈难道是要有大事发生吗？让我们拭目以待吧！