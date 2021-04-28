夏天快到了，适合穿水手服的季节又要来了。蓝天白云跟蓝色的水手服真的很配，减龄又清纯，很多女生都喜欢穿水手服拍照。娱乐圈也有很多女星喜欢穿水手服，下面我们来盘点一下八大女星的水手服造型，看看谁最迷人？

1、杨超越

《创造101》带火了超越妹妹。虽然她的唱跳能力不是很出色，但是她的颜值和身材还是不错的。杨超越曾多次凭借造型上热搜。近日，杨超越的水手服造型引发热议，很多网友评论说穿上水手服的杨超越好清纯啊！

2、杨幂

杨幂在电影《何以笙箫默》中的水手服造型让人印象深刻，片中她不仅穿水手服，而且还扎了双马尾，做了一个剪刀手。漫画腿，A4腰，杨幂的身材真的很少女呢！杨幂穿水手服看上去很少女。

3、关晓彤

关晓彤卡了一个有意义的时间点为鹿晗庆生。看到鹿晗和关晓彤感情稳定，很多网友也都安心了，同时也希望他们这对能多秀点恩爱。关晓彤才23岁，本身就是青春美少女，她穿水手服，秀出逆天长腿，给人感觉很是养眼。

4、杨颖

杨颖是公认的高颜值美女，一些网友甚至称她为生图杀手，因为离开修图的她已经很美。杨颖穿水手服起到了减龄的效果，这样清纯靓丽的杨颖哪里像是孩子的妈呀！水手服给她增添了少女感，让她看上去很嫩。

5、欧阳娜娜

欧阳娜娜的长相和声音都很甜，难怪她能俘获很多直男的心。欧阳娜娜还不满21岁，她挺有文艺气质的。欧阳娜娜的水手服造型挺美的，很适合她的年龄和气质，这样的娜娜给人感觉清新可爱。

6、迪丽热巴

《长歌行》的热播给迪丽热巴带去了更多关注度，她和吴磊获赞有cp感。近日，热巴和吴磊同框还上了热搜。迪丽热巴的造型很百变，她的水手服造型给人感觉又美又酷。热巴扎双马尾很可爱呢。

7、周洁琼

95后小花周洁琼人美，身材好。周洁琼的水手服造型也很抢眼呢，她穿上水手服很有日系少女的感觉，像是一位高中学妹。还有网友觉得周洁琼穿上水手服给人感觉很软萌。

8、张柏芝

张柏芝年轻的时候看上去很纯，张柏芝的水手服造型给很多人留下了深刻印象。《喜剧之王》中的张柏芝扎着马尾辫，穿着水手服，很多观众评论说她穿上水手服很有初恋的感觉，太纯美了。