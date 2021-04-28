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蒋欣《小舍得》演技爆发力获赞！回顾蒋欣饰演的八大经典角色

(2021-04-28 14:43:36)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

电视剧《小舍得》最近热度可谓是非常高，蒋欣再次凭借她精湛的演技让大家关注到了她。其实蒋欣入行多年，饰演过不少令人印象深刻的角色。那么蒋欣都有哪些角色较为经典令人难忘呢？一起来盘点一下吧。

蒋欣《小舍得》演技爆发力获赞！回顾蒋欣饰演的八大经典角色

1、田雨岚

蒋欣饰演过的角色怎么能不提到最近大热的《小舍得》中的田雨岚呢？蒋欣将这个自私自利的女人演绎的特别招人恨，各种爆发戏和哭戏绝了，友好评如潮

蒋欣《小舍得》演技爆发力获赞！回顾蒋欣饰演的八大经典角色

2、华妃

让蒋欣在圈中一炮而红的角色当然就是《甄嬛传》中的华妃了，这是一个可恨又可悲的角色，也是这个角色让观众们见识到了蒋欣精湛的演技。

蒋欣《小舍得》演技爆发力获赞！回顾蒋欣饰演的八大经典角色

3、樊胜美

《欢乐颂》当初播放的时候也是热度极高，蒋欣扮演的樊胜美成为观众们最为心疼的角色之一。这个挣扎在重男轻女家庭中的女孩生活的很是艰难，的确是令人心疼。

蒋欣《小舍得》演技爆发力获赞！回顾蒋欣饰演的八大经典角色

4、夏紫薰

电视剧《花千骨》中的紫薰仙子也是很有力度的一个角色，这是一个为爱入魔的角色，也是一个痴情人，痴情与仇恨之间的纠结蒋欣拿捏的很到位。

蒋欣《小舍得》演技爆发力获赞！回顾蒋欣饰演的八大经典角色

5、木婉清

在2003版《天龙八部》当中蒋欣饰演的是木婉清这个角色，虽然是个戏份不多的配角，但还是让人眼前一亮，当年还很年轻的蒋欣是个很清丽的姑娘。

蒋欣《小舍得》演技爆发力获赞！回顾蒋欣饰演的八大经典角色

6、熊顿

在电视剧《向阳而生》当中，蒋欣扮演的是乐观积极的熊顿，虽然身患癌症但依然坚强乐观的活着，积极面对生活，面对爱情，是个很阳光的角色。

蒋欣《小舍得》演技爆发力获赞！回顾蒋欣饰演的八大经典角色

7、金灿烂

在《奔腾年代》当中，蒋欣饰演的金灿烂是个大大咧咧的战斗女英雄。其实这种硬朗、坚毅的女性角色其实更适合蒋欣来出演。

蒋欣《小舍得》演技爆发力获赞！回顾蒋欣饰演的八大经典角色

8、权薇

蒋欣这几年饰演过的都市精英角色还是挺多的，《老爸当家》中的权薇就是其中一个，这样的角色蒋欣驾驭起来也是没难度的。

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