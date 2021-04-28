早前，张彬彬凭借《司藤》这部剧圈了不少粉，他和林依晨在古装剧《小女花不弃》中组过cp。近日，《小女花不弃》的姊妹篇《小女霓裳》正在热播。《小女霓裳》是由章子怡公司出品的，下面我们来盘点一下《小女霓裳》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

1、厉嘉琪

95后女演员厉嘉琪参演过沈月版《流星花园》，她还演过《无法拥抱的你》等影视剧。厉嘉琪在《小女霓裳》中饰演女主角霓裳，在这部剧中跟厉嘉琪组cp的是毕雯珺。毕雯珺是乐华公司的艺人。

2、孙嘉璐

孙嘉璐毕业于北京电影学院，她2015年开始进入演艺圈。《上阳赋》中的顾采薇就是孙嘉璐演的。孙嘉璐的颜值挺高的，她在《小女霓裳》中饰演女二号颜文秀。剧中颜文秀把一直把女主角霓裳当竞争对手。

3、曾淇

曾淇是一位重庆美女，她毕业于北京电影学院。曾淇曾在古装剧《那年花开月正圆》中饰演吴漪。曾淇在《小女霓裳》中饰演元香。元香天真可爱，她是女主角的闺蜜。元香虽然有点憨，但很多观众喜欢她。

4、楷旋

楷旋出生于1997年，她2016年才出道的。楷旋曾在古装剧《长相守》中饰演花锦绣，她这次在《小女霓裳》中饰演兰昭公主。楷旋的颜值和气质撑得起公主这样的角色。

5、彭勃

还记得《一起又看流星雨》中的徐丽丽吗？徐丽丽的扮演者彭勃在《小女霓裳》中饰演小琴。彭勃还曾在《小女霓裳》中饰演小虾。彭勃的颜值并不低，她虽然和谢霆锋、黄轩等男星有过合作，但是没红。

6、刘鑫

刘鑫演过《丑女无敌》、《辣妈正传》等影视剧，她还主持过湖南台的综艺节目《我是大美人》。刘鑫在《小女霓裳》中饰演高璇。

7、胡彩虹

还记得《传闻中的陈芊芊》中的城主吗？城主的扮演者胡彩虹这次在《小女霓裳》中饰演谢母。胡彩虹还演过《谈判官》、《那年花开月正圆》等影视剧。

8、李依晓

80后女演员李依晓演过《锦绣未央》、《知否》等热播剧，《司藤》中的白英就是她演的。李依晓曾因在电视剧中演坏女人而被网友骂，她这次在《小女霓裳》中饰演云娘。剧中云娘是女主角的师傅，她可没少照顾女主角。



