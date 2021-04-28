近几年，网络直播带货的确是特别的火，除了专职做直播带货的主播以外，明星们也纷纷加入直播带货的大军，利用自己的名气来带动销售量。因为频频进行直播带货，不少明星被批评不务正业，那么这样的明星都有谁？看看谁最让人惋惜？

1、潘长江

最近，潘长江因为直播带货的商品被质疑是假货而备受关注，他的网络之后带货量很高，但依旧翻车了。网友们纷纷吐槽，好好的演小品、拍电视剧不是挺好的吗？干嘛非要干直播呢？

2、陈赫

陈赫的带货能力也是很强的，所以大家经常会看到陈赫进行直播带货。但是这两年陈赫的影视作品并不是很多，不知道是不是因为直播带货给耽误了。

3、王祖蓝

演戏、综艺、主持都很拿手的王祖蓝也是多次进行过直播带货，成绩还相当的不错。王祖蓝在直播圈中还是很受欢迎的，自然会下更多的功夫。

4、汪涵

汪涵作为主持人有着超强的控场能力，做带货直播也不例外。所以他做带货直播成绩也是不错的，以至于他经常被各大平台邀请做直播带货。

5、刘涛

刘涛也是经常前往各大平台做直播带货的女明星，也是最早进行直播带货的女明星之一。不过刘涛主要的身份还是演员，观众们还是希望她能好好演戏。

6、张庭

张庭这几年不怎么拍戏了，但是却干起了不少的副业。她也经常在网上进行直播带货，效果也还是不错的。

7、李湘

李湘加入直播带货大军之后据说还开设了属于自己的电子商务公司，所以她在直播带货上可是下了不少的功夫，主持的老本行可就给耽误了。

8、叶璇

叶璇的演技还是很不错的，明明可以好好演戏但是却热衷起直播带货。频率最高的时候叶璇接连几十天，每天都会出现在直播平台上，真的是很敬业。