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张恒曝郑爽1.6亿阴阳合同，还原偷漏税全过程，网友大呼：贪得无厌

(2021-04-28 09:07:09)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

郑爽与张恒的事情闹得沸沸扬扬，在网友以为郑爽被迫退出娱乐圈就是结局的时候，没想到居然还是连续剧，张恒一锤接着一锤，把郑爽在娱乐圈时候的片酬通过语音聊天的方式公布出来了！本来只是小两口吵架、分手、离婚，没想到却引发了这样的惊天大瓜。

张恒曝郑爽1.6亿阴阳合同，还原偷漏税全过程，网友大呼：贪得无厌

张恒曝郑爽1.6亿阴阳合同，还原偷漏税全过程，网友大呼：贪得无厌

虽然郑爽现在退出了娱乐圈，但是不甘心的不仅仅只有郑爽一家，还有无数曾经喜爱过郑爽的粉丝，他们总在期盼的郑爽可以有一天继续演戏，重新回归到观众的视野，没想到张恒凭借一条视频，把他们的梦想扼杀在了摇篮中。

张恒曝郑爽1.6亿阴阳合同，还原偷漏税全过程，网友大呼：贪得无厌

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张恒曝郑爽1.6亿阴阳合同，还原偷漏税全过程，网友大呼：贪得无厌

张恒晒出的是和爽妈的聊天记录，所有人都觉得演员已经片酬很高时，爽妈却抱怨娱乐行业不景气！由于限薪令，爽妈觉得郑爽没有拿到应有的收入，所以与剧方签订了一份阴阳合同，表面上郑爽是4800万的收入，其实已经达到了1.6亿，那就意味着日薪208万，对于普通人来说这简直是想也不敢想的数字，而且爽妈还要借空壳公司偷税漏税。

张恒曝郑爽1.6亿阴阳合同，还原偷漏税全过程，网友大呼：贪得无厌

张恒曝郑爽1.6亿阴阳合同，还原偷漏税全过程，网友大呼：贪得无厌

郑爽妈妈的这番操作简直是让人无语，重点是大家觉得郑爽的收入与她实际的努力不成正比，在与张恒事件未被曝出时，郑爽小仙女的形象还稳稳的屹立不倒，但是此时就已经有人在吐槽她的演技，典型的噘嘴瞪眼，甚至念台词的时候，都有一种嘴里吃泡泡糖的感觉。

张恒曝郑爽1.6亿阴阳合同，还原偷漏税全过程，网友大呼：贪得无厌

郑爽初入娱乐圈的楚雨荨让人难以忘怀，但是从爽妈和张恒的聊天记录中就可以看出，其实郑爽走到今天不仅仅是她一个人的责任，与她的家庭也有密不可分的关系，郑爽的妈妈一直都希望自己可以成为演员，没想到梦想没有实现，只能将这些希望寄托在女儿的身上。

张恒曝郑爽1.6亿阴阳合同，还原偷漏税全过程，网友大呼：贪得无厌

打工人在自己的岗位上勤勤恳恳，每天朝九晚五来维持日常的生活，很多为国家做出贡献的人，他们的收入也是只能维持家庭的日常开支，但是没想到郑爽随随便便演个戏，就可以轻易拿到高价片酬，而且还挖空心思偷税漏税，也难怪网友会吐槽她贪得无厌，希望她永远别复出。

张恒曝郑爽1.6亿阴阳合同，还原偷漏税全过程，网友大呼：贪得无厌

全网的口诛笔伐可以看出网友已经不仅仅只是吃瓜，而是一种正确价值观的流出，网友已经不允许郑爽这样偷税漏税的艺人再次出现在荧幕，明星不仅仅是要带来节目，更重要的是要承担一种社会责任，而这些郑爽恰恰没有。

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