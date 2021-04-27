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27岁杨紫与张艺兴传恋情，但她心中的白马王子却是39岁的他？

(2021-04-27 16:16:05)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

赵丽颖和冯绍峰官宣离婚后，四大瓜再度被网友们提及。事情是这样的今年年初的时候，有网友爆料娱乐圈四大瓜，这四大瓜分别是：郑爽代孕弃养，华晨宇和张碧晨有孩子，冯绍峰赵丽颖离婚，张艺兴和杨紫在一起啦！起初这个爆料给人感觉可信度不是很大，如今再看这个爆料中的四大瓜，有三个竟然已经成真了，就差张艺兴和杨紫这个了。

27岁杨紫与张艺兴传恋情，但她心中的白马王子却是39岁的他？

杨紫和张艺兴也的确被曝疑似有绯闻恋情了。近日，知名经纪人杜华还点赞了张艺兴和杨紫的视频。很多网友评论说杜华也在吃瓜吗？虽然后来杜华称是手滑才点的赞，但是杨紫和张艺兴这两位当红明星的绯闻恋情却还是备受关注。

27岁杨紫与张艺兴传恋情，但她心中的白马王子却是39岁的他？

27岁的杨紫和28岁的张艺兴真的在一起吗？有据可循吗？网友爆料说杨紫去看了张艺兴的演唱会。张艺兴和杨紫有在微博互关。张艺兴在去年11月6日的时候在微博发了五千万福利，他晒出的图片中有LOVE的字样。而11月6日是杨紫的生日啊！张艺兴选择在11月6日发这样的微博，是不是有什么深意呢？

27岁杨紫与张艺兴传恋情，但她心中的白马王子却是39岁的他？

张艺兴发过与桃花有关的微博，杨紫也发过，一些网友觉得虽然有时间差，但是是不是有所关联呢？杨紫和张艺兴在工作上也有交集，张艺兴是热门综艺节目《向往的生活5》的常驻嘉宾，而杨紫是这档节目的飞行嘉宾。

27岁杨紫与张艺兴传恋情，但她心中的白马王子却是39岁的他？

网上已经有张艺兴和杨紫在《向往的生活5》中的路透照了，张艺兴和杨紫在节目中一起下地干活了。杨紫自从和秦俊杰分手后，绯闻恋情倒是有，但是只是绯闻而已。杨紫和多位男星组过cp，那她比较喜欢哪位男星呢？

27岁杨紫与张艺兴传恋情，但她心中的白马王子却是39岁的他？

杨紫曾自曝说彭于晏是她心目中的男神。杨紫还曾开玩笑说如果39岁的彭于晏追她，那她肯定会答应的。彭于晏颜值高，身材好，性格也好。杨紫中意他也是可以理解的。不过感觉杨紫和张艺兴还是蛮有cp感的，你们觉得呢？

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