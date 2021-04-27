谢娜被称为湖南台的一姐，她主持的综艺节目《快乐大本营》得到了很多观众的喜爱。谢娜性格开朗，她在娱乐圈中的人缘很不错。但一些网友吐槽谢娜是谁红跟谁玩，真是这样吗？下面我们来盘点与谢娜关系亲密的八大明星，看看都有谁？

1、何炅

近段时间以来，何炅因为综艺节目《向往的生活》受到了更多关注。何炅和谢娜不仅是工作上的搭档，他们还是关系要好的朋友。很多网友评论说何炅和谢娜之间的友情是神仙友情。谢娜曾表示何炅对她来说，就像是亲人一样。

2、杨迪

4月26日的时候，谢娜发文为杨迪庆生。谢娜晒出了和杨迪的合照，还让杨迪私聊她领取生日红包。看得出来，谢娜很重视杨迪这位朋友。谢娜在事业上也没少帮助杨迪。难怪有网友说有一种友情叫做娜迪情。

3、李维嘉

李维嘉也是《快乐大本营》的主持人，他和谢娜也挺有默契的。谢娜在录制综艺节目的时候曾自曝说李维嘉就住在她家楼上，她还称李维嘉为“嘉哥”。李维嘉曾探班谢娜，而谢娜也曾为李维嘉庆生。

4、大张伟

网上有报道称大张伟曾拜谢娜为师。大张伟幽默风趣，他和谢娜在综艺节目中可没少合作。大张伟曾调侃说谢娜是她歌曲创作的灵感。看谢娜和大张伟的节目，感觉很好笑呢。

5、李晨

李晨和前任范冰冰几次被传疑似复合，但是复合传言没有实锤。谢娜曾谈及李晨借钱给她开火锅店的事情，不过谢娜当时开的这家店关门了。此外谢娜还晒过李晨送她的按摩椅。不得不说，谢娜的圈内好友真是不少呢。

6、赵丽颖

赵丽颖离婚的事情可是近期娱乐圈的大瓜啊！当初赵丽颖产子，网友催谢娜赶紧送锁，后来谢娜回复说锁在路上了。谢娜生双胞胎女儿的时候，赵丽颖给谢娜的一对宝贝送过金锁。谢娜和赵丽颖是关系要好的闺蜜。

7、陈乔恩

谢娜正怀着二胎，据报道，张杰也尽可能在家陪她。而谢娜的好友陈乔恩则被传疑似要和富二代艾伦结婚了。谢娜和陈乔恩一起上过综艺节目《我们来了》。谢娜还晒过她和陈乔恩的牵手照，并说她和陈乔恩有聊不完的话题。

8、秦岚

谢娜和秦岚是不同风格的女人，秦岚给人感觉温柔如水，而谢娜给人感觉热情如火，但她们却是好友。巧的是谢娜和秦岚还同岁呢。不过谢娜不仅有了双胞胎女儿，而且还怀着二胎，而秦岚还未婚呢。