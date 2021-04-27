在张艺谋新片《悬崖之上》的首映礼上，有一位女演员格外抢眼，她就是飞凡。飞凡获赞气质高冷，还有网友觉得她跟超模刘雯长得有几分神似。

有人说气质是虚无缥缈的东西，但是就如女星刘嘉玲所说的气质是买不到的。有些人费尽心思培养气质，却未必能培养出气质。下面我们来盘点一下娱乐圈拥有高冷气质的八大女星，你最喜欢谁？

1、王菲

王菲的气质是与生俱来的吧！她是很多网友眼中的高冷女神。连岳云鹏都是王菲的忠实粉丝。王菲的歌声和气质都很迷人。王菲已经51岁了，但她在很多网友眼中依然是很有范的天后。王菲很低调，但大众却对她有足够多的好奇。

2、刘雯

网友们亲切的称超模刘雯为大表姐。刘雯和陈伟霆传过绯闻，但刘雯表示她已经单身很多年了。刘雯不仅很有高冷气质，而且还很有气场。如今33岁的刘雯给人感觉很美很飒。刘雯身材修长，感觉她穿什么都好看。

3、俞飞鸿

俞飞鸿也是公认的气质美女，她看上去也挺高冷的。还有网友觉得短发的俞飞鸿长得跟王菲有几分神似呢。俞飞鸿给人感觉高冷又独立，50岁的俞飞鸿还被网友们称为冻龄女神，她的状态真的是好到让人羡慕呢。

4、刘亦菲

一些网友称刘亦菲为刘天仙。刘亦菲身上的那种不食人间烟火的高冷气质让人难以忽视。很多网友觉得刘亦菲高冷又高贵的气质是与生俱来的。戏外刘亦菲快34岁了，但她还单身呢。刘亦菲倒是和胡歌被传过婚讯。

5、杜鹃

很多网友评论说杜鹃长着一张厌世脸，她演过《摆渡人》、《港囧》等影视剧。杜鹃的美是一种高级美，她给人一种生人勿进的感觉。杜鹃已经38岁了，但她还未婚。

6、辛芷蕾

辛芷蕾和翟天临传过绯闻，但辛芷蕾没承认过这段绯闻恋情。辛芷蕾长着一张高级脸，她的长相挺有辨识度的。辛芷蕾看上去也是比较高冷，比较酷。辛芷蕾快35岁了，但她还未婚。

7、袁泉

袁泉是娱乐圈公认的气质美女，她虽然看上去有点高冷，但她给人感觉很有内涵。袁泉已经43岁了，但她的身材保持得特别好。袁泉的老公夏雨也是一位实力派演员，他们生有一个女儿。

8、刘诗诗

刘诗诗给人感觉高冷又迷人。刘诗诗也是公认的气质美女，难得的是她虽然给人感觉高冷，但不至于给人一种拒人于千里之外的感觉。刘诗诗没嫁豪门，而是嫁给了爱情。刘诗诗也是低调的女星，很多粉丝表示希望她能多营业。