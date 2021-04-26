4月26日，演员边程在社交平台上就自己吸烟一事进行道歉，他称“对不起，我松懈了对自己的要求让大家失望了。对于不好的示范我深表歉意，家长和公司都对我进行了严肃的批评，我也会深刻反省，一定严于律己，做一个踏实努力的演员，接受大家的监督。”并将这条道歉置顶了。

原来他被媒体放出和好友在路边抽烟的视频，当天他现身机场后又和朋友一起聚餐，餐后吃饭的时候和一众好友在一起，身边一人拿出烟盒分发后，众人就走到了一个垃圾桶旁边抽烟。而且从视频看来，边程抽烟的姿态也是相当熟练，看起来不像是第一次抽烟，关键他现在也还是未成年人。

看到这条消息后，他的粉丝则比较宽容，称会和他一起成长，而网友则就没有那么温柔了，有些网友还说他“干啥啥不行，乱七八糟第一名“。其实网友这样说也是有所依据的，毕竟他之前也因为一些不当的言论而导致路人缘不好。

说到边程，很多人都对他出演的怀吉有印象吧，当时他出演怀吉的时候也才15岁，虽然年龄不大，但是他把这个角色塑造得很不错，看得出他虽然年龄小但是演技也是可以的。不过他在和任敏直播时却一直吐槽任敏长得平平无奇，之后更是在直播中说任敏脚臭，搞得任敏十分尴尬，后半程的直播一直是处于放空状态。

直播结束后，任敏发文称这次的直播有点尴尬，而边程也随之发了好几条文并艾特她进行道歉，但是任敏并没有回应他。这件事也让网友对他的好印象大打折扣，认为他这样做也太直男了，而且这样的行为也十分没有礼貌。

边程可是童星出道的，在《不负如来不负卿》中饰演少年罗坻，在《蜀山战纪2踏火行歌》中饰演萧琅，在《如懿传》中饰演少年永琪，角色塑造得都相当不错，没想到却一连发生这些事，让他的形象大打折扣。

其实身为艺人，应该对自己更加严格，虽然抽烟也是一件正常的事，但是边程现在还是未成年人，过早接触烟草未免让人觉得不好。希望他之后能够认识到自己的错误，好好拍戏，毕竟凭借他不错的演技，如果珍惜自己的羽毛，也可以在娱乐圈里闯出一片天。