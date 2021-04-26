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怀孕网红作家留遗书后失踪，结婚5年老公出轨，却为钱拒绝离婚

(2021-04-26 16:10:09)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

很多人爱上晋江看网文，晋江平台也为许多作者提供了展现自己的平台。近些年多部网络小说被拍成了电视剧，《赘婿》、《微微一笑很倾城》等热播剧都是根据网络小说拍成的。近日，晋江一位网红作家上热搜了，遗憾的是这位名为懒月月的作者却不是因为作品，而是因为个人感情生活上的热搜。

怀孕网红作家留遗书后失踪，结婚5年老公出轨，却为钱拒绝离婚

原来博主“晋江月逝水”在微博发了一篇博文，讲述了她和她老公陈博鉴从相爱到结婚的经历。晋江月逝水跟她老公曾是同学，从她的描述来看，男方曾经也爱过她，做过让她感动的事情。但是后来男方却多次婚内出轨。

怀孕网红作家留遗书后失踪，结婚5年老公出轨，却为钱拒绝离婚

“晋江月逝水”自曝说她当初兼职写文就是想改善他们这个小家庭的经济条件。“晋江月逝水”说她文章中的每一位主角或多或少都有陈博鉴的影子。陈博鉴的出轨让“晋江月逝水”备受打击，男方多次欺骗她，原本答应了离婚，却又反悔。

怀孕网红作家留遗书后失踪，结婚5年老公出轨，却为钱拒绝离婚

“晋江月逝水”的博文很长，透过文字可见她的心境，相恋15年男方多次出轨，就如她所说，她很累，撑不下去了。这位作家疑似失踪了，很多网友担心她会想不开。而更让人担心的是她还怀着孕。陈博鉴如何回应此事呢？他说没离婚是因为“晋江月逝水”把钱算得很精，言下之意就是他们两人在财产分割方面还存在分歧，所以还没离婚。

怀孕网红作家留遗书后失踪，结婚5年老公出轨，却为钱拒绝离婚

“晋江月逝水”下落不明，陈博鉴却说她擅长隐藏自己。一个男子对怀着自己孩子的女人如此冷漠，很多网友吐槽陈博鉴自私，出轨伤人还想洗白自己。与此同时，网友们都希望“晋江月逝水”不要做傻事，千万不要为了一个不爱自己的男人而做出伤害自己的事情。

怀孕网红作家留遗书后失踪，结婚5年老公出轨，却为钱拒绝离婚

怀孕网红作家留遗书后失踪，结婚5年老公出轨，却为钱拒绝离婚

晋江方面已经报警了。生命只有一次，希望每个女孩子都要学会爱自己，保护好自己。爱错了人不是可耻的事情，离开渣男吧，大不了重新开始。黄奕等女星不也曾经历糟糕又失败的婚姻吗？她们不也一样走过来了吗?重新开始永远不晚。

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