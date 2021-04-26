女团SNH48的人气挺高的，当红女星鞠婧祎当年就是通过参加这个团体的公演正式进入演艺圈的。鞠婧祎还曾在SNH48的年度总选中获得过冠军。95后小花孙芮也是SNH48的成员，她在去年获得了SNH48年度总选的冠军。

孙芮的颜值挺高的，网上也有不少人拿她和鞠婧祎做比较。鞠婧祎单飞后发展得挺好的。孙芮去年的时候参加过选秀节目《青春有你2》，遗憾的是她没有入围出道名单。鞠婧祎给人感觉比较柔，而孙芮阳光开朗，甚至有一点女汉子，喜欢孙芮的网友挺多的。

孙芮上过综艺节目《超新星全运会》，她演过的影视剧比鞠婧祎要少一些。近日，阳光开朗的孙芮在直播中却委屈落泪了。孙芮自曝跟同团的成员外出吃饭，却被陌生男子骚扰。陌生男子频频看向孙芮这桌，还用言语骚扰她们。

孙芮和同团的成员不堪其扰，试图让店家帮忙解决问题。但她们向店员反映问题后，该店的店员不仅没站在她们这边，反而是帮陌生男子“牵线”，拿了男子的二维码过来，让孙芮她们加男子的微信。

面对这样的事情，孙芮的反应挺刚的，她回怼说：“把你惯的破毛病？”孙芮在直播的时候提及这件事委屈落泪，很多粉丝表示心疼孙芮。一些网友吐槽说店员的这个操作太让人不解了，怎么想的？

很多网友表示理解孙芮，被这样的陌生男骚扰真的很恶心。娱乐圈中有不少女星被私生饭骚扰过，王珞丹、韩雪等女星曾被陌生男求婚。迪丽热巴也曾在录节目的时候被陌生男子当众求婚。追星还是应该有底线，大家说对吧？