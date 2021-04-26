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盘点脱发严重的八大美女明星，谁最让人心疼？

(2021-04-26 11:32:35)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

工作压力大，生活压力大，如今被失眠、脱发等问题困扰的人很多。娱乐圈很多明星都担心脱发太多，然后发际线变高，影响颜值。王俊凯曾自曝说担心以后会秃头。娱乐圈竞争激烈，不少女星也被脱发困扰。下面我们来盘点脱发严重的八大美女明星，谁最让人心疼？

盘点脱发严重的八大美女明星，谁最让人心疼？

1、沈梦辰

吐槽催不到杜海涛结婚后，沈梦辰又上热搜了。原来沈梦辰晒出了斑秃的照片。看得出来沈梦辰脱发真的很严重呢，感觉她的压力真的挺大的。一些网友评论说看了沈梦辰晒出的照片，觉得挺吓人的。看来还是要多爱惜自己的身体啊！

盘点脱发严重的八大美女明星，谁最让人心疼？

2、蒋梦婕

蒋梦婕和林更新传过绯闻。蒋梦婕曾在综艺节目《我家那闺女》中自曝她发际线高，被脱发困扰。让人意外的是为了让发量看上去多一些，蒋梦婕在节目上还贴了假发。蒋梦婕倒是挺耿直的，她在节目上表示有植发的打算呢。

盘点脱发严重的八大美女明星，谁最让人心疼？

3、杨幂

古装剧《三生三世十里桃花》播出后，杨幂的发际线曾引发热议，因为她的发际线真的很高呢。看来杨幂也有脱发困扰啊！杨幂回应过发际线这个问题，她说再说她的发际线问题，她就去植发了。

盘点脱发严重的八大美女明星，谁最让人心疼？

4、沈月

95后小花沈月挺耿直的，她曾在综艺节目上自曝说自己脱发严重。不仅如此，沈月还自曝说她曾在朋友圈发文求生发方法。这么耿直的沈月给人感觉很可爱呢，你们觉得呢？

盘点脱发严重的八大美女明星，谁最让人心疼？

5、程潇

程潇的身材挺好的，但她的发际线堪忧啊！程潇如果不留刘海的话，她光洁的大额头会很抢眼。很多粉丝担心程潇脱发严重，希望她多注意身体，别过度劳累。

盘点脱发严重的八大美女明星，谁最让人心疼？

6、吴昕

吴昕也曾自曝自己被脱发困扰。吴昕给人感觉挺佛系的，她平时也挺注重养生的，但她也面临脱发严重的问题。吴昕家的冰箱还有生发产品呢，看来吴昕也很担心自己的发量啊！

盘点脱发严重的八大美女明星，谁最让人心疼？

7、唐嫣

唐嫣的发际线也曾引发热议。唐嫣的身材很好，她的颜值也高，但她的发际线挺高的。发际线变高，唐嫣的额头就变得格外抢眼呢。看来女明星也不容易啊！

盘点脱发严重的八大美女明星，谁最让人心疼？

8、郑爽

郑爽脱发严重的事情也曾引发热议。从侧面看，她鬓边的发量比较稀疏呢。网上还有报道称郑爽之前拍青春剧的时候，疑似是戴了假发拍的，这样的话头发看上去乌黑又浓密。

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