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张艺谋力捧的美女，气质冷艳身材迷人，如今演《悬崖之上》受关注

(2021-04-26 09:30:10)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

张艺谋可是知名导演，他捧红过多位女星。章子怡、巩俐、周冬雨、倪妮等女星都演过张艺谋的电影。很多年轻演员都希望能和张艺谋这样的大导演合作。00后女演员刘浩存就因为主演了张艺谋执导的电影《一秒钟》而走红。

张艺谋力捧的美女，气质冷艳身材迷人，如今演《悬崖之上》受关注

刘浩存通过参演电影《一秒钟》进入演艺圈，她还上了2021年央视牛年春晚和元宵晚会。作为新一任谋女郎，刘浩存虽然还不满21岁，但她的发展势头还是不错的。张艺谋还是很重视刘浩存的，还让她参演了自己执导的新电影《悬崖之上》。

张艺谋力捧的美女，气质冷艳身材迷人，如今演《悬崖之上》受关注

《悬崖之上》是一部谍战电影，这部影片在4月24日举行了首映礼。张艺谋、秦海璐、刘浩存以及参演这部剧的女演员飞凡都参加了首映礼，张艺谋还和这三位女演员合影了。秦海璐是影后，刘浩存是新人小花，那飞凡是谁呢？

张艺谋力捧的美女，气质冷艳身材迷人，如今演《悬崖之上》受关注

飞凡本名周晓凡，毕业于北京电影学院，她被指是张艺谋力捧的新人。其中飞凡和刘浩存的同框照也引发热议。不难看出飞凡和刘浩存是风格不同的美女，刘浩存偏清纯甜美，而飞凡给人感觉又美又飒，很多网友觉得她很有御姐范。

张艺谋力捧的美女，气质冷艳身材迷人，如今演《悬崖之上》受关注

张艺谋挑女演员的眼光还是挺绝的。飞凡的高冷气质格外明显，她的镜头表现力挺不错的，当天她身穿黑色双排扣连衣裙，发型是一头过肩长发，整个人看上去真的是很冷艳呢。飞凡的身材也不错，一双长腿很抢眼。

张艺谋力捧的美女，气质冷艳身材迷人，如今演《悬崖之上》受关注

网上有报道称，飞凡原名周晓凡，曾是北京电影学院的校花。飞凡在《悬崖之上》中出演女三号。《悬崖之上》还没有正式上映，仅仅是点映了。但是飞凡参加了首映礼就已经受到了不少关注。你看好她吗？你觉得《悬崖之上》正式上映后，她会红吗？

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