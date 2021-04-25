《三十而已》这部剧聚焦了对30+女性群体的关注。30岁以上的女性，可能是单身御姐，可能是全职太太，也有可能是离异妈妈。可能跟生活和工作压力有一定关系吧，有些女性过了30岁后，似乎老得快一些。下面我们来盘点一下年过30岁就老态尽显的八大女星，谁最让人惋惜？

1、宋轶

今年以来，《赘婿》和《爱的理想生活》这两部剧的热播给85后女星宋轶带去了更多关注度。宋轶的颜值挺高的，身材也好，但她的脖子却引发热议。宋轶的脖子部位的颈纹很明显，一层一层的，看上去比较显老。

2、娄艺潇

娄艺潇出生于1988年，《爱情公寓》中的她真的很美呢。不过如今30岁的娄艺潇却被吐槽显老。娄艺潇脸上的鱼尾纹曾引发热议，网上有不少关于娄艺潇显老的报道。很多网友发问说娄艺潇的脸怎么了？

3、蒋丽莎

陈浩民的老婆蒋丽莎出生于1985年，她才35岁，但是也有很多网友吐槽她显老。一些网友角色蒋丽莎老得快跟她生孩子有关，她5年生4个孩子，而且还都是剖宫产的，此外她生了孩子还不坐月子。

4、何洁

何洁是和李宇春同届的超女，如今李宇春还未婚，而35岁的何洁却已经是三个孩子的妈了。何洁产后发福明显，何洁自己也自嘲说她生了孩子后老得快。

5、甘婷婷

甘婷婷曾获赞是古装剧女神，但是张一山版《鹿鼎记》播出后，她却被吐槽老态明显。甘婷婷才35岁，但她发福了，脸看上去有点浮肿，一些网友吐槽说甘婷婷看上去像是老了10岁。

6、卢靖姗

卢靖姗是一位混血美女，她在2019年嫁给了韩庚。卢靖姗在《战狼2》中的表演挺圈粉的。是不是混血人老得快呢？网上有不少关于卢靖姗显老方面的报道。其实卢靖姗还不满36岁呢。

7、李金铭

李金铭在《爱情公寓》中演的美嘉让人印象深刻。但近两年李金铭也被吐槽颜值坍塌了，比较显老。李金铭还被一些网友怀孕疑似整过容。其实戏外李金铭才35岁，她还没结婚，也没生有孩子。

8、江疏影

江疏影参演过赵薇执导的电影，但赵薇却曾这样评价江疏影，说她美是美，就是有的显老。江疏影被吐槽长着一张成熟脸，看上去比较显老。其实江疏影还不满35岁呢。男神胡歌都喜欢过江疏影。