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《小舍得》中的小戏骨，曾与赵薇章子怡搭戏，如今11岁演技获赞

(2021-04-25 10:39:18)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《小舍得》这部剧再度引发了大众对于家庭教育的关注，这部剧主要围绕三个家庭的故事展开，剧中夏欢欢、颜子悠和米桃三个孩子面临着小升初的压力。夏欢欢和颜子悠的家境都挺不错的，而米桃家的经济条件则不太好。

《小舍得》中的小戏骨，曾与赵薇章子怡搭戏，如今11岁演技获赞

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剧中米桃的爸爸摆摊卖水果挣钱，妈妈在同学家里做钟点工。米桃的爸妈是进城务工人员。米桃很聪明，她的智商高达140，被称为天才少女。剧中米桃乖巧懂事，她的爸妈也对她寄予厚望。但米桃在去了欢欢家后，她看到了自己家和欢欢家的差距，她的心被刺痛了。

《小舍得》中的小戏骨，曾与赵薇章子怡搭戏，如今11岁演技获赞

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米桃做梦都想穿上漂亮的裙子，但她不想让爸妈花钱。米桃的自卑和敏感没有被爸妈察觉，她甚至还跟爸爸起了冲突。米桃还只是个孩子，很多观众表示心疼她。李一情把米桃这个角色演绎得很好。别看李一情才11岁，但她却是一位小戏骨。

《小舍得》中的小戏骨，曾与赵薇章子怡搭戏，如今11岁演技获赞

李一情曾和赵薇等人合演过电影《亲爱的》，她在片中演吉芳。当年6岁的李一情曾凭借吉芳这个角色获得百花奖最佳新人奖提名。李一情曾在电视剧《神犬小七》中饰演丫丫。李一情还和章子怡、李易峰等大咖搭过戏。

《小舍得》中的小戏骨，曾与赵薇章子怡搭戏，如今11岁演技获赞

李一情在《捉迷藏》、《奔爱》、《捉妖记2》等影视剧中都有不错的表现。李一情演的米桃让人感觉很入戏，很多观众都希望米桃能有一个好的结局。戏外李一情是一个阳光向上的女孩，她喜欢跳舞，希望将来能考进北京舞蹈学校。

《小舍得》中的小戏骨，曾与赵薇章子怡搭戏，如今11岁演技获赞

娱乐圈中不少明星是童星出身的演员，杨紫、关晓彤、张雪迎都是。李一情小小年纪就已经有着不错的演技了，很多观众表示看好她。希望将来李一情能有更好的发展。你喜欢她演的米桃吗？

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