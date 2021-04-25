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盘点电视剧中衣品获赞的八大女星，谁让你眼前一亮？

(2021-04-25 10:24:47)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

一部电视剧要想受欢迎，除了剧情给力以外，剧中的服化道也很重要。尤其是都市剧，女性角色们衣品尤为重要。高颜值的女明星们搭配好的衣品的确是让人赏心悦目，下面我们就来盘点电视剧中衣品获赞的八大女星，谁让你眼前一亮？

盘点电视剧中衣品获赞的八大女星，谁让你眼前一亮？

1、宋佳

最近热播的电视剧《小舍得》中宋佳的衣品的确是令人眼前一亮，她的每一套衣服都十分得体、端庄又不失时尚感，完美诠释了大家闺秀该有的样子。

盘点电视剧中衣品获赞的八大女星，谁让你眼前一亮？

2、倪妮

电视剧《流金岁月》中倪妮的衣品也很棒，她的衣服几乎都来自时尚大牌，每一件衣服都特别能突出倪妮玲珑有致的身材，也将倪妮剧中角色的性格诠释的很好。

盘点电视剧中衣品获赞的八大女星，谁让你眼前一亮？

3、刘诗诗

《流金岁月》中另外一个女主角的扮演者刘诗诗的衣品也是很棒的，剧中她的衣品偏文艺风，看着简单却是低调的奢华。

盘点电视剧中衣品获赞的八大女星，谁让你眼前一亮？

4、姚晨

姚晨在《都挺好》中的衣品也受到了一致的好评，因为饰演的是商业女精英的角色，所以衣服偏职业风，与包包、围巾搭配起来给人一种走路带风的感觉。

盘点电视剧中衣品获赞的八大女星，谁让你眼前一亮？

5、李念

《都挺好》中李念的衣品同样也很棒，她在剧中的衣服相比姚晨风格要柔和很多，不少小香风的衣服将她的女人味、公主气质衬托的很好。

盘点电视剧中衣品获赞的八大女星，谁让你眼前一亮？

6、江疏影

去年热播的电视剧《三十而已》中江疏影的衣品也很不错，剧中她的穿搭十分时尚、简约，给人一直都市丽人的感觉，符合她在剧中角色的定位。

盘点电视剧中衣品获赞的八大女星，谁让你眼前一亮？

7、童谣

《三十而已》中童谣的衣品也让人眼前一亮，因为扮演的是一位妈妈，所以剧中童谣的衣服偏成熟一些，但是给人一种贵气逼人，凸显气质的感觉，每一件衣服都让人感觉很知性。

盘点电视剧中衣品获赞的八大女星，谁让你眼前一亮？

8、金晨

在《了不起的女孩》这部剧中，金晨的衣品可以说是职场教穿搭教科书，她的衣服偏职场风，简洁干练又不失时尚感，搭配合适的包包，真的是自带气场。

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