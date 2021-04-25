近日，赵丽颖结婚不到3年就离婚的消息让很多网友觉得既突然又惋惜。但生活还要继续。有女星离婚，却还会有女星结婚。近日，歌手喻佳丽分享了她结婚的喜讯。喻佳丽晒出了她结婚现场的照片，并写下了她的感悟。

喻佳丽表示人生进入新阶段，她会用心经营的，她还表示感谢大家的祝福。喻佳丽举办了一场草坪婚礼，身穿白色婚纱的她好美啊！喻佳丽的圈外老公颜值挺高的，她和老公杨力看上去很般配呢。

如今31岁的喻佳丽是通过参加《快乐女声》选秀，她在去年3月份的时候晒出过结婚证。喻佳丽是2011届快女中第一位结婚的歌手。网友们纷纷送上祝福。李斯丹妮虽然没有到场参加婚礼，但她隔空送上了祝福。

11届快女重聚可是喻佳丽婚礼的一大亮点啊！段林希、杨菲洋等人给喻佳丽当伴娘。苏妙玲、付梦妮等昔日的快女都参加了婚礼。婚礼上，段林希一度被感动到落泪。婚礼现场喻佳丽没有抛捧花，而是拆开捧花送给了姐妹们，她想把祝福送给所有的女孩。

11届快女没有出爆红的明星，但是从喻佳丽的婚礼来看，这届快女的感情还是不错的。喻佳丽晒出结婚证并分享感悟后，段林希、杨菲洋等人都留言跟她互动了。喻佳丽进入人生新阶段，祝她新婚快乐！

喻佳丽可是11届快女中的实力唱将，她是这届快女中的12强选手。虽然近些年不是很红，但喻佳丽依然在积极的生活着。喻佳丽和她老公是姐弟恋，据报道，男方比她小1岁。不过感觉喻佳丽和她老公挺有夫妻相的，你觉得呢？



