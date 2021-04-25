加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,274,134
  • 关注人气：209,305
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

又一位31岁快女结婚！圈外老公颜值高，快女齐聚婚礼现场很感人

(2021-04-25 09:07:06)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，赵丽颖结婚不到3年就离婚的消息让很多网友觉得既突然又惋惜。但生活还要继续。有女星离婚，却还会有女星结婚。近日，歌手喻佳丽分享了她结婚的喜讯。喻佳丽晒出了她结婚现场的照片，并写下了她的感悟。

又一位31岁快女结婚！圈外老公颜值高，快女齐聚婚礼现场很感人

又一位31岁快女结婚！圈外老公颜值高，快女齐聚婚礼现场很感人

喻佳丽表示人生进入新阶段，她会用心经营的，她还表示感谢大家的祝福。喻佳丽举办了一场草坪婚礼，身穿白色婚纱的她好美啊！喻佳丽的圈外老公颜值挺高的，她和老公杨力看上去很般配呢。

又一位31岁快女结婚！圈外老公颜值高，快女齐聚婚礼现场很感人

如今31岁的喻佳丽是通过参加《快乐女声》选秀，她在去年3月份的时候晒出过结婚证。喻佳丽是2011届快女中第一位结婚的歌手。网友们纷纷送上祝福。李斯丹妮虽然没有到场参加婚礼，但她隔空送上了祝福。

又一位31岁快女结婚！圈外老公颜值高，快女齐聚婚礼现场很感人

11届快女重聚可是喻佳丽婚礼的一大亮点啊！段林希、杨菲洋等人给喻佳丽当伴娘。苏妙玲、付梦妮等昔日的快女都参加了婚礼。婚礼上，段林希一度被感动到落泪。婚礼现场喻佳丽没有抛捧花，而是拆开捧花送给了姐妹们，她想把祝福送给所有的女孩。

又一位31岁快女结婚！圈外老公颜值高，快女齐聚婚礼现场很感人

11届快女没有出爆红的明星，但是从喻佳丽的婚礼来看，这届快女的感情还是不错的。喻佳丽晒出结婚证并分享感悟后，段林希、杨菲洋等人都留言跟她互动了。喻佳丽进入人生新阶段，祝她新婚快乐！

又一位31岁快女结婚！圈外老公颜值高，快女齐聚婚礼现场很感人

喻佳丽可是11届快女中的实力唱将，她是这届快女中的12强选手。虽然近些年不是很红，但喻佳丽依然在积极的生活着。喻佳丽和她老公是姐弟恋，据报道，男方比她小1岁。不过感觉喻佳丽和她老公挺有夫妻相的，你觉得呢？


我的更多文章：
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点没结婚却演妈妈的八大女星，谁的演技最棒？
    后一篇 >盘点电视剧中衣品获赞的八大女星，谁让你眼前一亮？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有