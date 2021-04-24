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盘点没结婚却演妈妈的八大女星，谁的演技最棒？

(2021-04-24 14:02:25)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

要说近日很热播的电视剧，那可能就是宋佳出演的《小舍得》了，在里面，宋佳饰演的是南俪，虽然没有结婚，但是她却把妈妈这个角色饰演得十分出色。之后宋佳也发文称自己的妈妈就是南俪的原型，还称自己的妈妈一直在背后支持她，而说到南俪这个角色，宋佳说很骄傲自己出演了这个角色。

盘点没结婚却演妈妈的八大女星，谁的演技最棒？

其实宋佳还没有结婚，但是她已经在多部电视剧里出演过妈妈这个角色了，而且演技也是相当出色。今天就来盘点一下没结婚却演妈妈的八大女星，看看谁的演技最棒。

盘点没结婚却演妈妈的八大女星，谁的演技最棒？

1蒋欣

蒋欣是我们所熟悉的女演员，她在《小舍得》里面也有出演，饰演的是田雨岚，在剧里面她和宋佳也有很多对手戏。虽然这个角色很不讨喜，但是也可以看出蒋欣的演技之处。

盘点没结婚却演妈妈的八大女星，谁的演技最棒？

2陈乔恩

经常看偶像剧的朋友可能会很熟悉陈乔恩，她在各种偶像剧里面也有出演过女主角，虽然现在她有男朋友了，但是还没有结婚，而且她事业上升的时候就出演过未婚妈妈，是和阮经天一起合作的《命中注定我爱你》。

盘点没结婚却演妈妈的八大女星，谁的演技最棒？

3陈瑾

获奖众多的''影后''单身贵族陈瑾，虽然至今56岁了但是还没有结婚，她也出演过妈妈的角色，特别是《知否》里面小公爷的母亲，更是让观众留下了深刻的印象。除此之外，还出演过《小茜当家》中妈妈、《鬼吹灯之怒晴湘西》中鹧鸪哨母亲，还有《都挺好》中的苏母等等。

盘点没结婚却演妈妈的八大女星，谁的演技最棒？

4吕佳容

吕佳容演过《宫锁心玉》、《半妖倾城》等影视剧，还在剧里演过高昊的妈妈，而她才比高昊大7岁而已，而且她还没结婚生子。

盘点没结婚却演妈妈的八大女星，谁的演技最棒？

5刘晓晔

刘晓晔曾在《三生三世十里桃花》中演赵又廷的妈妈，而其实她才比赵又廷大2岁而已。她还在影视剧中演过黄景瑜的后妈，然而她本人也就才38岁而已，都还没有结婚生子呢。

盘点没结婚却演妈妈的八大女星，谁的演技最棒？

6桂纶镁

桂纶镁才36岁，但她却演过欧阳娜娜的妈妈，而她才比欧阳娜娜大16岁，两个人站在一起反而像是姐妹。

盘点没结婚却演妈妈的八大女星，谁的演技最棒？

7曾黎

曾黎在电视剧《七月与安生》中演沈月的妈妈，虽然比沈月大20岁，但网友却盛赞曾黎的颜值和气质，觉得她更像是沈月的姐姐。

盘点没结婚却演妈妈的八大女星，谁的演技最棒？

8俞飞鸿

俞飞鸿至今还没有结婚，但是她却出演过多部妈妈角色，像《大丈夫》和《小丈夫》里面就有出演过，还上演了“姐弟恋”，不得不说俞飞鸿的气质真的是十分好。

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