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《小舍得》中的老戏骨，离婚后与女儿相依为命，如今63岁演技获赞

(2021-04-24 10:11:32)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

要说最近比较火的电视剧，那《小舍得》必须拥有姓名啊！从《小别离》，到《小欢喜》，再到《小舍得》，这个系列的都市家庭剧还是很受欢迎的。女星宋佳在《小舍得》中演女主角南俪，而老戏骨朱茵则在这部剧中演女主角的妈妈赵娜。

《小舍得》中的老戏骨，离婚后与女儿相依为命，如今63岁演技获赞

《小舍得》中，老戏骨张国立演的南建龙和朱茵演的赵娜曾是夫妻，后来南建龙二婚娶了护工蔡菊英。南建龙的背叛给了赵娜重重一击，离婚后她暴瘦了20斤，还得过抑郁症。女儿南俪对妈妈很孝顺。赵娜的原生家庭比较优越，剧中她很有品位，被称为长公主。

《小舍得》中的老戏骨，离婚后与女儿相依为命，如今63岁演技获赞

朱茵演的赵娜优雅又不做作，这个母亲角色得到了很多观众的喜爱。很多观众觉得看朱茵怼南建龙和“老小三”蔡菊英太爽了。剧中赵娜离婚十几年都没再婚，戏外朱茵也是如此，将近63岁的她在女儿祝娅3岁的时候就离婚了，但她却一直没有再婚。

《小舍得》中的老戏骨，离婚后与女儿相依为命，如今63岁演技获赞

朱茵可是上海话剧中心的国家一级演员呢，近些年她因为在影视剧中塑造了多个母亲角色而被称为荧屏妈妈专业户。朱茵在《幸福触手可及》中演过迪丽热巴的妈妈，在《大嫁风尚》中演过杨紫的妈妈，在《辣妈正传》中演过孙俪的妈妈。

《小舍得》中的老戏骨，离婚后与女儿相依为命，如今63岁演技获赞

朱茵是公认的实力派演员，但她很低调。这次她凭借在《小舍得》中的精彩表演受到了更多关注。朱茵自曝说她起初会接这部戏是因为宋佳给她打电话了，她不忍心拒绝。跟剧中的赵娜一样，戏外朱茵也是一位深爱女儿的妈妈。

《小舍得》中的老戏骨，离婚后与女儿相依为命，如今63岁演技获赞

朱茵曾说她和前夫离婚后，女儿跟着她生活，没能让女儿在一个完整的家庭长大，她觉得有些愧对女儿。朱茵的女儿祝娅上过综艺节目《我不是明星》，朱茵曾在节目中表示希望女儿婚后能有一个幸福的家庭。快63岁的朱茵还孑然一身，希望她晚年生活可以过得顺遂，也希望能看到她的新剧。


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